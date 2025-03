video suggerito

Sarah Toscano torna ad Amici in total denim a un anno dalla vittoria Sarah Toscano ha vinto Amici nella scorsa edizione. È tornata nella scuola per fare un in bocca al lupo agli allievi, in vista del nuovo serale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

149 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarah Toscano non rinnega certo le origini, è anzi molto affezionata al programma che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. La cantante ha vinto la 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi e da lì è cominciata la sua carriera. A distanza di circa un anno e dopo la pubblicazione di un EP e diversi singoli, è tornata nello studio di Amici per fare un in bocca al lupo ai nuovi allievi in vista del serale.

Sarah Toscano un anno dopo la vittoria ad Amici

Sarah Toscano è reduce dall'esperienza sanremese. Ha debuttato alla gara canora, classificandosi al 17esimo posto con la canzone Amarcord. Ora i prossimi appuntamenti per lei sono i due grandi concerti di Milano e Roma, a ottobre. Il coronamento del suo sogno è stato possibile anche grazie alla vittoria di Amici, il programma che le ha permesso di dimostrare il suo talento al grande pubblico. Oggi nella scuola ci sono nuovi allievi che come lei stanno inseguendo lo stesso sogno: si avvicina il serale e solo uno di loro trionferà. Comprendendo l'ansia e l'emozione di questi momenti, ha fatto il suo in bocca al lupo ai ragazzi che stanno completando questa avventura televisiva di formazione.

Il look di Sarah Toscano ad Amici

Sarah Toscano entrata in studio ha cantato il brano sanremese Amarcord. Per l'occasione ha scelto un look primaverile e trendy, molto giovanile. Il denim è un must intramontabile e infatti la cantante ha scelto un due pezzi coordinato, composto da pantaloni e gilet, entrambi impreziositi con un ricamo di strass, per dare un tocco glamour al look casual. Sembra abbia una certa predilezione per il denim, già sfoggiato in tv. Non lo ha portato sul palco dell'Ariston, dove ha invece puntato sullo stile preppy chic nei classici colori girly, con un occhio particolare all'outfit da tennista della prima serata.

Però lo aveva sfoggiato quando è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, subito dopo la vittoria ad Amici, un completo con giacca corta oversize e pantaloni ampi, con scarpe rosa a contrasto. Sembra che la moda le piaccia molto: l'abbiamo vista anche alla Paris Fashion Week, tra gli ospiti della sfilata di Off-White.