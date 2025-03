video suggerito

Con l'arrivo al Serale di Amici 24, il tiro al bersaglio tra Pettinelli e Luk3 è appena iniziato Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, è uno dei concorrenti, nella categoria canto, del Serale di Amici 24: ecco come ci arriva, tra le polemiche con Anna Pettinelli e il record di streaming di quest'edizione.

A cura di Vincenzo Nasto

Luk3, Amici 24

"Io sì non glielo dico, ma ho stima per Lorella e mi fido di lei quindi se vuole Luk3 al Serale le presto il mio sì". Potrebbe cominciare da qui, dalle parole di Anna Pettinelli su Luk3 durante l'ultima puntata del Pomeridiano di Amici 24, il racconto del percorso del giovane cantante campano nel talent di Canale 5, arrivato al Serale. Insieme a TrigNO, Luk3 è stato il concorrente più discusso – nella categoria canto – di quest'edizione e non solo per ciò che è accaduto durante le puntate del Pomeridiano, anzi. È possibile ricostruire un arco narrativo in cui, anche facendo a meno delle sue esibizioni, Luk3 ha contribuito al racconto di Amici 24: dal flirt in casetta con la ballerina Alessia, avventurandosi anche in un tentativo con Alessia, ai continui "scontri" con parte della giuria degli insegnanti. E se facciamo un passo indietro sui commenti di Rudy Zerbi, l'unico fin dall'inizio che non ha puntato sul giovane talento casertano, il triangolo creatosi con Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini ha influenzato non solo il giudizio del pubblico sul cantante.

Solo pochi giorni fa, dopo i voti arrivati dai vocal coach, che lo ponevano tra i concorrenti con maggiori defezioni e ritardi durante le lezioni, la sua sostenitrice Lorella Cuccarini aveva sottolineato: "Che cosa è successo? Stiamo a un passo dalla fine del pomeridiano, non capisco cosa ti passa per la testa Luca! La maglia la vuoi o no? È come se avessi mollato. Non vedo più questa fame, me la devi far vedere più di prima". Le lacrime, il senso di rassegnazione e prove, se non scadenti, comunque monotone nelle ultime settimane, sembravano aver ormai fatto perdere le speranze al cantante. Facendo ancora un passo indietro, nei mesi precedenti, non sono mancate le obiezioni da parte di Pettinelli nei confronti del giovane cantante, partendo dai voti, mai vicini alla sufficienza, senza dimenticare i commenti sulla sua poca versatilità. Un aspetto che è stato sottolineato da giudici del calibro di Giorgia, ma anche Amadeus, Fiorella Mannoia, Elisa. Il risultato? È il concorrente che è andato più volte in sfida durante il Pomeridiano, ma ribaltando la visione, anche il cantante che più volte ha dovuto mettersi in gioco per mantenere il suo banco all'interno di questa edizione.

Proprio il concetto di sfida diventa l'interrogativo sulla permanenza, durante il Serale, di Luk3, ad Amici 24. Infatti, oltre alle critiche, alcune volte eccessive nei confronti dell'artista appena maggiorenne, Pettinelli ha sottolineato come il guanto di sfida possa essere un elemento che renderebbe Luk3 troppo vulnerabile nella fase finale del programma. Infatti, poche volte il cantante è stato messo "in difficoltà", stravolgendo completamente il copione delle sue esibizioni: anzi, alcune volte è caduto su brani che potevano essere nelle sue corde, basti pensare a Mon Amour di Gigi D'Alessio. In tutto questo, Luk3 sembra non esser nemmeno considerato, dagli altri 7 concorrenti nella categoria canto, come una possibile insidia per il ruolo di vincitore: bisognerà capire se per pura ingenuità o strategia. Sì, perché ci sono degli elementi che potrebbero portarlo, sicuramente non tra i vincitori, ma almeno nelle ultime 5 puntate del Serale. Ci sono dei punti di forza su cui Luk3 sembra poter imbastire almeno una strategia e in questo, la forza del pubblico, anche quello presente nel teatro dove si terrà il Serale di Amici, sarà fondamentale.

Sì, perché se c'è un aspetto in cui Luk3 sembra eccellere è lo staging: quante volte, la sua interpretazione piaciona delle canzoni, ha quasi distratto il pubblico, non i giudici, su alcuni errori commessi? Senza entrare nell'annoso merito dell'autotune (siamo nel 2025), in alcune prove Luk3 è sembrato armonioso, riuscendo a conquistare nella presenza sul palco ciò che sembrava mancare nell'atto vocale: è un esempio In Equilibrio di Daniele Silvestri, come Despuechà di Rosalia. Tra i più sfrontati nell'esecuzione di una "coreografia" sul palco, Luk3 trascina quasi sempre il pubblico dalla sua parte, una dimensione che è possibile intravedere anche negli ascolti in streaming.

Sì, perché fermandosi, dopo mesi, sulle questioni relative alla sua intonazione e la scelta dei brani da interpretare, ci siamo dimenticati un aspetto: Luk3 è il concorrente con più ascolti di Amici 24. In totale i suoi tre inediti, Parigi in motorino, Piangi e Valentine, hanno conquistato quasi 5 milioni di stream su Spotify, con il primo inedito che ha superato i 2,2 milioni. Un aspetto che, nell'equazione Amici, ma anche in quella successiva dell'industria musicale, non può essere sottovalutato. Luk3 era anche l'autore con più ascolti prima dell'ingresso ad Amici, con Tutta Rosa e Alice sopra il milione di stream e risultato anche il concorrente con più ascoltatori mensili: oltre 300mila. Se tutto questo gli darà la possibilità di accedere alle ultime 5 puntate del Serale è ancora difficile da definire, ma è giusto sottolineare come il suo ruolo, da mesi sottolineato come la vittima sacrificale degli insegnanti, potrebbe cambiare con l'ingresso dei giudici nella fase finale del programma.