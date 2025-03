video suggerito

Amici 2024, le pagelle di domenica 2 marzo: TrigNO, lo stallo alla messicana e la forbice del Serale Domenica 2 marzo è andata in onda la ventiduesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. L'arrivo di Chiamamifaro al Serale oscura, ma non troppo, la strategia di stallo dei giudici per la scelta dei concorrenti della fase successiva.

A cura di Vincenzo Nasto

Domenica 2 marzo è andata in onda la ventunesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. La giuria è composta in questa puntata da Giorgia. Ospiti della giornata, insieme a lei, anche i Coma_Cose e Francesca Michielin. C’è una sensazione di leggerezza per l’arrivo di Chiamamifaro al Serale, dopo la tripla esibizione con Nothing real but love, Musica Leggerissima e Malinconia di Luca Carboni. Qui le pagelle.

Chiamamifaro, voto 6,5:

Le lacrime di Antonia non sono l’unica risposta alla presenza di Giorgia in questa puntata: basta vedere gli occhi sognanti di Chiamamifaro durante i complimenti di Giorgia. Li merita, come meriterebbe più concentrazione l’interpretazione di Nothing real but love, su cui cade in alcune note. La sua interpretazione di Musica Leggerissima le regala definitivamente la maglia del serale, aggiungendo alla ballad di Colapesce Dimartino una sua visione dream pop. Non la pensa così la giudice Anna Pettinelli, che invece sembra finalmente rompere lo stallo alla messicana su un’interpretazione pulita di Malinconia di Luca Carboni.

TrigNO, voto 6:

Ci sono due strade: da una parte, la fermezza delle proprie decisioni, portate avanti durante gli ultimi mesi. Quindi il grande cantautorato italiano, come oggi con Celentano, Vecchioni, Bersani: la ricerca di una voce graffiata con cui tirarsi fuori nelle melodie più alte. Dall’altra parte, le ultime settimane illustrano una ferma convinzione, in alcuni giudici, nelle lacune vocali di TrigNO, tali da creare un muro quasi invalicabile. TrigNO è arrivato in un momento del programma in cui la diplomazia in determinate situazioni avrebbe potuto influire positivamente, anche più delle sue esibizioni.

Vybes, voto 5,5:

Era da anni che non si vedeva, nella categoria “rap” di Amici un giovane autore che non si fosse piegato, dopo qualche mese, a cercare una formula più aperta. E invece, anche coscientemente, sta portando aventi la sua formula. E un giorno è luce con King of the jungle dei Club Dogo, e poi quasi va fuori tempo con Ti fa stare bene di Caparezza. La polemica, sterile, sulla comprensione delle parole è una trovata fuori luogo, un eco di alcuni commenti che lo vedono protagonista su X.

SenzaCri, voto 5,5:

Il vincitore prende tutto e, questa volta, SenzaCri torna con un pugno di rimpianti. Dal non aver fatto esplodere la sua voce, con un arrangiamento diverso di The winner takes it all degli Abba. La sua esibizione potrebbe esser stata influenzata da uno stato di salute che l’ha vista assente in tre puntate negli ultimi 40 giorni. Migliora ma non abbastanza, anche quando con Vedrai, vedrai di Luigi Tenco sembra aver convinto tutti: non Rudy Zerbi, ormai in strategia aperta per il Serale.

Luk3, voto 5:

Ci siamo forse abituati/stancati di tutto questo? Il pubblico non sembra sulla stessa linea e lo accompagna in un En hora buena di Manuel Turizo, ma tra urla dei fan, quasi si riesce a fotografare il momento del giovane cantante campano. Perseverante contro ogni ostacolo, cerca di combattere tutto tranne la monotonia delle esibizioni nelle ultime settimane.

Deddè, voto 5:

Vedere un talento acerbo ed esercitare una pressione finché maturi non è una strada percorribile per tutti, o almeno è ciò che appare nelle ultime settimane di Deddè. Ancora fuori fuoco con Te penso ancora di Rocco Hunt e non è un caso se il primo a non esser felice sembra lui.