Harry Styles nota una fan di Napoli dal palco e le parla in italiano: “Tante belle cose”

Il video del botta e risposta tra la Harry Styles e una spettatrice napoletana fa il pieno di visualizzazioni su TikTok e Instagram. Un momento che sottolinea il legame viscerale dell’artista con il Bel Paese, ma che riaccende le polemiche dei fan italiani, tagliati fuori dal “Together Together Tour 2026”.

Un frammento di pochi secondi che ha già fatto il giro dei social, collezionando centinaia di migliaia di visualizzazioni tra TikTok e Instagram. Durante il suo concerto ad Amsterdam, Harry Styles ha interrotto l'esibizione per scambiare qualche battuta con una fan napoletana nelle prime file. Accorgendosi dei cartelli, l'ex One Direction si è avvicinato e ha sfoggiato un italiano quasi impeccabile. Un momento che sottolinea il legame viscerale dell'artista con il Bel Paese, ma che riaccende le polemiche dei fan italiani, tagliati fuori dal "Together Together Tour 2026".

Il siparietto tra Harry Styles e la fan napoletana

Il dialogo, immortalato dallo smartphone di uno dei presenti e postato su TikTok, è diventato immediatamente virale: "Sei italiana, di dove sei?", ha chiesto la popstar dal palco. "Napoli?" ha incalzato subito dopo, ricevendo la conferma entusiasta della ragazza. "Ah, Napoli. Come ti chiami?". "Carmela", la risposta. A quel punto, Styles ha chiuso il siparietto con un sorriso e un augurio personalizzato: "Carmela, piacere di conoscerti, tante belle cose". Il video ha scatenato l'entusiasmo della fanbase, ma ha anche riaperto una ferita mai del tutto rimarginata per il pubblico italiano.

La beffa delle date assenti e il caso dei biglietti triplicati: perché i fan sono in rivolta

Se da un lato il momento al concerto conferma la simpatia di Styles per l'Italia, dall'altro accentua l'amarezza per la sua esclusione dalle tappe del tour. Il Belpaese è infatti il grande assente dal calendario ufficiale del Together Together Tour 2026. Una scelta che ha spiazzato i sostenitori dell'arista, soprattutto considerando che quest'ultimo si è trasferito a vivere stabilmente a Roma e che ha persino dedicato agli italiani il video del suo singolo di ritorno, Forever, forever, girato proprio alla RCF Arena di Campovolo. Lo stesso titolo del nuovo album in arrivo (Kiss All The Time. Disco, Occasionally) è nato come tributo alle abitudini degli italiani, definiti da Styles come persone che "si baciano tutto il tempo".

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Ad alimentare le polemiche sono però anche le scelte organizzative ed economiche del management. Il tour si sviluppa infatti sulla formula delle "residency" (con blocchi da 10 date consecutive ad Amsterdam e Londra, e ben 30 al Madison Square Garden di New York), obbligando chi non vive nelle capitali a enormi spese di trasferta. A questo si aggiunge un aumento dei biglietti che, rispetto al precedente Love on Tour, sono quasi triplicati. I biglietti dei settori più economici, nominalmente fissati a 52 euro, sono spariti in pochissimi minuti, lasciando spazio a cifre considerate inaccessibili.