Harry Styles annuncia le date del tour 2026, ma l’Italia non c’è: la beffa nonostante il video tributo

Harry Styles ha svelato le date del “Together Together Tour 2026”, ma il Belpaese è il grande assente della lista nonostante l’artista viva a Roma e abbia dedicato il video del ritorno alle fan italiane. La grande domanda ora è se verranno aggiunte nuove date in futuro: ecco la lista delle tappe ufficiali annunciate.

Il ritorno di Harry Styles è finalmente realtà, ma per i fan italiani ha il sapore amaro di un’occasione mancata. L’ex degli One Direction ha annunciato ufficialmente il suo nuovo tour mondiale, il "Together Together Tour 2026", una serie di 50 concerti che toccheranno sette città tra Europa, America e Australia. Eppure, scorrendo la lista delle date che supporteranno il quarto album Kiss All the Time. Disco, Occasionally (in uscita il 6 marzo), salta subito all'occhio un'assenza pesante: quella dell'Italia non c'è.

L'Italia era stata protagonista del video del ritorno

La notizia arriva come una doccia fredda per la community italiana, specialmente dopo i segnali degli ultimi mesi. Solo poco tempo fa, Styles aveva interrotto il suo silenzio discografico con "Forever, forever", un brano il cui video era un vero e proprio atto d'amore verso l'Italia. Nel filmato, girato durante lo storico concerto finale alla RCF Arena di Campovolo (Reggio Emilia), le protagoniste erano proprio le fan italiane, riprese mentre si preparavano tra trucchi e coreografie, parlando rigorosamente nella nostra lingua. Lo stesso artista, che oggi vive stabilmente a Roma e viene spesso avvistato tra i supermercati e i bar della Capitale come un cittadino qualunque, nel video si sedeva al pianoforte dicendo in italiano: "Ho scritto per lei". Un legame che faceva sperare in una data evento a San Siro o proprio un ritorno a Campovolo, ipotesi al momento smentita dal calendario ufficiale.

Together Together Tour 2026: verranno aggiunte altre date?

Proprio per questo, l'annuncio ha sollevato immediatamente accese discussioni sui social, dove il malcontento si mescola alla speranza: molte fan italiane hanno già iniziato a ipotizzare l'aggiunta di nuove date in futuro, sognando venga incluso anche il Paese che Styles ha scelto come casa. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali in merito e l'ipotesi di un segmento italiano del tour resta, purtroppo, solo una suggestione.

Tutte le tappe e le città dei concerti

Le vendite dei biglietti partiranno il 30 gennaio per la maggior parte delle tappe europee e australiane (il 29 gennaio per Città del Messico e date differenziate per New York). Di seguito il calendario completo dei 50 appuntamenti annunciati da Harry Styles: