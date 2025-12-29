Harry Styles interrompe due anni di silenzio con la canzone Forever, forever: le fan italiane protagoniste del video

Harry Styles mentre esegue Forever, forever

Dopo due anni e mezzo di silenzio discografico, Harry Styles ha pubblicato una nuova canzone, "Forever, forever". Non si sa se questo brano strumentale segni il ritorno ufficiale del cantante o sia solo un tributo al suo pubblico. L'ultimo singolo del cantante britannico pubblicato ufficialmente è stato, infatti, "Satellite" del maggio 2023 e di quell'anno fu anche il Love on Tour, ultima sua serie di concerti. "Forever, forever" dovrebbe essere il titolo di questa ballad per pianoforte che è stata registrata live durante la sua ultima esibizione del tour alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia, in Italia, il 23 luglio 2023.

E l'Italia è protagonista di questo video attraverso le voci delle ragazze che occupano i primi due minuti. Fan che aspettano il proprio cantante preferito, che si preparano, si pettinano, si truccano, parlano tra loro di Styles, cantano, provano coreografie, raccontano di quello che sperano di vedere sul palco, di come vorrebbero vestito il cantante. Tutto in italiano, con i sottotitoli in inglese. "Spettacolo finale" dicono alcune ridendo tra loro. "Mi dispiace perché è il suo ultimo concerto, poi sparirà. Non lo vedremo più ballare sui palchi" dicono altre ragazze sovrapponendo le proprie voci. "Sarebbe bello se mettesse la salopette. Oppure un outfit tipo i primi spettacoli: sto proprio sognando".

E in italiano è la presentazione veloce del cantante che entra, si siede al pianoforte – che si introduce pian piano che le immagini delle ragazze scorrono nel video – e presenta la sua canzone con poche, semplici parole: "Ho scritto per lei". La canzone prosegue con fiati e archi che si sovrappongono e completano questo brano. Oggi Harry Styles vive a Roma, passeggia per la Capitale e lo si può vedere al supermercato, in qualche bar, e soprattutto nei video sui social che lo riprendono mentre vive la sua vita in Italia. Nel frattempo Style si è esibito nel 2024 al British Summer Time e ha corso le maratone di Berlino e Tokyo. Il video si chiude con un messaggio per i fan: "Noi ci apparteniamo".