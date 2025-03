video suggerito

Perché ha fatto scalpore la presenza di Harry Styles a Tokio durante la maratona La popstar britannica Harry Styles è stato uno dei protagonisti della maratona di Tokio, sorprenendo tutti non solo per i tempi: qui le immagini della corsa.

A cura di Vincenzo Nasto

Harry Styles, via TikTok

Tra i migliaia di runner amatoriali che lo scorso 2 marzo hanno partecipato alla Maratona di Tokyo, c'è stata anche una delle più grandi star della musica internazionale: stiamo parlando dell'ex membro degli One Direction Harry Styles. Come riporta il sito ufficiale della competizione, che ha avuto il via nel quartiere speciale di Shinjuku, il cantante di Harry's House ha condotto i 42 km di gara con una velocità media di 4,51 chilometri orari. Un passo che ha sorpreso anche i portali specializzati nel running, anche se lo stesso Stiles è stato avvistato in più occasioni a New York in abiti da corsa. Un allenamento che ha portato l'autore britannico a chiudere la corsa in 3 ore, 24 minuti e 7 secondi. Ma non solo, perché, come riporta Runner's World Italia, che ha osservato i tempi nelle due metà di gara, Styles ha concluso la prima mezza maratona in 1 ora, 42 minuti e 3 secondi, mentre la seconda parte, con una precisione quasi chirurgica, è stata completata con un secondo in più rispetto alla prima.

I tempi della Maratona di Tokio e chi era l'uomo mano nella mano con Styles

Il punto più veloce è stato registrato tra il 30° e il 35° km, mentre c'è stata una mini flessione finale, che gli ha consentito comunque di tagliare il traguardo al 6.010° posto su oltre 37.000 partecipanti. La popstar è stata immortalata in un video, poi virale su Instagram, che lo riprende mentre chiude la corsa, con la pettorina n°39162, mano nella mano con un altro corridore. Si tratta di un simbolo della corsa, un segno dell'unione sportiva che viene sancita al traguardo. Con lui infatti, con la canotta arancione e con la pettorina n° 39163, c'era il designer Haas Johannes Nikolai.

Harry Styles, via Maratona di Tokio

La pausa di Styles e l'ultimo pensiero per Liam Payne

Si tratta di una delle prime apparizioni "pubbliche" di Harry Styles, dopo una pausa non solo lavorativa ma anche mediatica, che perdura ormai dal 2022, quando aveva pubblicato il suo ultimo album Harry's House. Ultimamente avvistato a Roma, da solo, nel giorno del suo compleanno, il suo nome, insieme a quello di Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan era ritornato sui tabloid per il funerale di Liam Payne, avutosi il 20 novembre a Wolverhampton, città natale dell'autore scomparso. Aveva lasciato un ultimo messaggio su Instagram, con una foto che riprende Payne di spalle, durante un concerto: "Sono devastato dalla morte di Liam. La sua gioia più grande era far felici gli altri ed è stato un onore stargli accanto mentre lo faceva. Liam viveva in maniera completamente sincera e aperta, con il cuore in mano, aveva un’energia vitale contagiosa. Era una persona accogliente, solidale e amorevole. Gli anni che abbiamo passato insieme rimarranno tra i più preziosi della mia vita. Mi mancherà per sempre, mio splendido amico".