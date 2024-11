video suggerito

I funerali di Liam Payne il 20 novembre con cerimonia privata: "Ci saranno gli altri One Direction" L'ultimo saluto al cantante, morto poco più di un mese fa. La cerimonia avverrà in forma privata, con familiari e persone care, tra cui i suoi compagni di viaggio negli One Direction.

A cura di Andrea Parrella

Liam Payne, foto di Marc Piasecki/GC Images

II funerali di Liam Payne avranno luogo domani, 20 novembre. L'ultimo saluto al cantante, morto poco più di un mese fa per le ferite alla testa riportate dopo essere caduto dal balcone della sua suite d'albergo al terzo piano di Buenos Aires, avverrà in presenza di tutti e quattro i suoi ex compagni di band dei One Direction, che dovrebbero rendere omaggio alla cerimonia, come riporta il Daily Mail.

Al funerale anche gli altri dei One Direction

Il padre Geoff ha riportato i resti di suo figlio in Gran Bretagna due settimane fa, dopo approfonditi esami da parte delle autorità argentine sulla sua morte. Domani Liam Payne verrà sepolto con un funerale privato al quale parteciperanno solo la famiglia e gli amici più cari, tra Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, e Louis Tomlinson.

La morte di Liam Payne e le circostanze non ancora chiarite

Payne è morto a Buenos Aires il 16 ottobre del 2024. Il cantante si era recato in Argentina a settembre per rinnovare il suo visto per vivere negli Stati Uniti e vedere esibirsi il suo ex compagno di band Niall Horan. La sua morte è avvenuta in circostanze che restano incerte e sulle quali sono in corso delle indagini. Saranno le ore immediatamente precedenti la caduta dal balcone della sua camera d’albergo a fornire indicazioni circa le circostanze che hanno portato alla morte del cantante 31enne. Gli inquirenti, a un mese dal decesso, stanno cercando di analizzare quanto accaduto all’interno dell’hotel che ospitava l’ex One Direction al momento della scomparsa. A finire sotto la lente di ingrandimento, in particolare, sono state una dipendente dell’hotel e un cameriere che avrebbe trascorso la notte con Payne prima della morte. Sarebbe stato uno dei due a fornire all’artista la droga ritrovata nella sua camera la cui assunzione è stata certificata dai risultati degli esami tossicologici praticati sulla salma. Inoltre, sarebbe misteriosamente sparito dal polso di Liam il Rolex che il cantante indossava al polso nei momenti immediatamente precedenti alla caduta.