video suggerito

Fabri Fibra risponde alle critiche dei fan di Liam Payne: “Sono violenti, mi dicono che devo morire” Ospite di una trasmissione radiofonica, Fabri Fibra ha risposto alle accuse dei fan dei One Direction, indignati con il rapper per via di una strofa presente nel brano Karma Ok che faceva riferimento alla morte di Liam Payne. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poco dall'uscita dell'ultimo album di Fabri Fibra, il rapper è finito nel mirino dei fan dei One Direction, indignati per una strofa della canzone Karma Ok. Il rapper, ospite di una trasmissione radiofonica, ha risposto a chi lo accusava del poco tatto per la punchline su Liam Payne, scomparso lo scorso 16 ottobre in Argentina.

Fabri Fibra: "Libertà di parola, viva i One Direction"

Ospite di Radio Deejay, Fabri Fibra ha risposto alla tempesta di critiche per la prima strofa del brano Karma Ok: "Sono l'eletto, sempre sul pezzo, tu puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction". Il rapper ha rivelato che tipo di commenti ha ricevuto per via del testo: "Si sono incaz*ati tutti. Su Instagram il 50% dei messaggi sono ‘Devi morire, come ti sei permesso, vergognati, sei alla fine". Quando Linus gli ha chiesto come risponde, l'artista ha messo in chiaro:

Libertà di parola e poi dico "Viva i One Direction". Tutti dicono puoi dire quello che vuoi, non puoi dire quello che vuoi, ma accetta le conseguenze. I gruppi più innocenti hanno i fan più violenti perché io dico puoi ammazzarti come il cantante dei One Direction e loro a me dicono la stessa cosa, quindi uno pari, palla al centro.

"Era un grido di dolore" è stato il suggerimento di lettura di Linus a proposito della rima. "È il rap che esalta certi stati d'animo, la fama ti porta a una certa sofferenza. Ti ritrovi nei concerti circondato da migliaia di persone, poi in una stanza d'albergo circondato solo dal silenzio, dalle sostanze, con la depressione e c‘è anche chi fa una brutta fine. Dico che c'è un lato bello e un lato brutto" ha aggiunto il cantante. E ancora:

Sono sempre sul pezzo perché sto affrontando tutto quello che ti porta la pressione dell'industria dello spettacolo. C'è chi non regge, c'è chi fa quell'altra fine e non è che lo fanno perché l'ho detto io in un testo, ma perché succede.

Le accuse dei fan dei One Direction contro Fabri Fibra per la rima su Liam Payne

La strofa al centro della polemica conteneva un riferimento alla scomparsa di Liam Payne, ex membro dei One Direction, morto a 31 anni dopo esser caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Per molti il verso di Fabri Fibra è stato giudicato un gesto "di cattivo gusto" per via della sensibilità sul tema della salute mentale. Su X i fan della band britannica si sono scagliati contro di lui accusandolo di aver voluto attirare l'attenzione su di sé sfruttando la tragedia.