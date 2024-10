video suggerito

Liam Payne degli One Direction morto a Buenos Aires, aveva 31 anni: caduto dal terzo piano di un hotel Il cantante inglese Liam Payne, ex membro della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Aveva 31 anni. Indagini in corso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

182 CONDIVISIONI condividi chiudi

Liam Payne, 31 anni

Il cantante inglese Liam Payne, ex membro della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Aveva 31 anni.

Secondo quanto riporta il quotidiano argentino La Nacion, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 ottobre, la polizia della capitale argentina ha ricevuto una richiesta di intervento per calmare un uomo aggressivo, forse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo di Payne riverso in strada.

Ora è in corso un'indagine per capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita.

Il cantante avrebbe riportato "lesioni gravissime e fatali"

Il responsabile della Sistema di Assistenza medica di Emergenza (SAME) ha riferito che si è trattato di una caduta di circa 13-14 metri e che Payne ha riportato "lesioni gravissime e fatali".

"Alle 17.11 è arrivata una squadra SAME locale e ha confermato la morte dell'uomo. Più tardi abbiamo scoperto che era un cantante in un gruppo musicale. Purtroppo a causa della caduta ha riportato lesioni mortali, per cui abbiamo potuto solo constatarne il decesso. Non c’era alcuna possibilità di rianimazione ”, ha dichiarato ancora.

Sebbene il responsabile abbia assicurato che bisognerà attendere i risultati dell'autopsia, ha osservato che l'équipe giunta sul posto avrebbe riscontrato "una frattura della base del cranio, una lesione molto grave".

Sul caso ora stanno lavorando la Procura e la giurisdizione di zona, insieme alla Polizia Municipale. Poco prima che avvenisse il cantante aveva pubblicato sui social network una serie di foto insieme alla sua fidanzata, Kate Cassidy.

Chi era Liam Payne: la carriera musicale e la vita privata

Il cantante e cantautore britannico, il cui nome completo è Liam James Payne, era nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton, nel Regno Unito.

La sua ascesa nell'industria musicale è iniziata nel 2010 quando, come concorrente del talent show X Factor, aveva formato la band degli One Direction, insieme a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

I One Direction in una foto del 2012: Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik e Harry Styles.

Nel 2011 era uscito il primo album in studio Up All Night , il primo a debuttare al numero uno di Billboard nel Regno Unito. Tra il 2012 e il 2015 il gruppo, diventato un fenomeno globale, aveva pubblicato diversi altri dischi di grande successo, come Take Me Home e Midnight Memories.

Nel 2016 che il musicista 31enne aveva intrapreso una carriera da solista con l'etichetta Capitol Records. Durante questa fase, aveva prodotto altri successi come Strip That Down, Get Low e Stack It Up. Dopo quattro anni come artista individuale, aveva lanciato il suo primo tour mondiale nel 2020.

A causa di una complicazione dovuta al parto prematuro, per gran parte dell'infanzia Payne ha sofferto di disfunzioni renali che lo hanno costretto a uno stile di vita molto controllato fino al 2012, anno in cui gli è stata confermata la completa guarigione del rene.

Da dicembre 2015 a luglio 2018 aveva avuto una relazione con la cantante Cheryl Cole, i due hanno avuto un figlio il 22 marzo 2017. Nel mese di settembre del 2019 aveva confermato di avere una relazione con la modella Maya Henry, dalla quale si era separato nel maggio del 2021. Due mesi più tardi erano tornati tuttavia a frequentarsi.

Nel 2022 la coppia si era separata una seconda volta. Poco tempo fa la modella lo aveva accusato di stalking. Nello stesso anno, dopo una breve relazione con Aliana Mawla, l'artista aveva iniziato la frequentazione con Kate Cassidy.