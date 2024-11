video suggerito

Liam Payne, nuovi dettagli sulla morte: "Voleva scappare dalla stanza. Aveva assunto alcol e droga" Emergono nuovi dettagli sulla morte di Liam Payne: secondo il sito americano TMZ, il cantante avrebbe ordinato "nove bottiglie di whisky e tredici grammi di cocaina" prima di precipitare dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Si ipotizza che stesse tentando di fuggire dalla stanza.

Dopo la scomparsa di Liam Payne sono iniziati ad emergere diversi retroscena sulle dinamiche della sua morte. Prima di precipitare dal terzo piano dalla sua camera d'hotel a Buenos Aires, il cantante avrebbe ordinato nove bottiglie di whisky e tredici grammi di cocaina. A riportare la notizia è il sito TMZ. Sembra, inoltre, che la star degli One Direction stesse cercando di fuggire, scrive il sito americano: "Liam odiava essere rinchiuso nelle stanze d’albergo".

La cronologia delle ultime ore di Liam Payne

Il sito TMZ ha pubblicato la cronologia della ultime ore di Liam Payne, ricostruita attraverso la visione dei documenti prodotti dai pubblici ministeri argentini. La sera prima di precipitare dal terzo piano dell'hotel dove alloggiava, il cantante avrebbe ordinato in camera quattro bottiglie di whisky, richiedendone successivamente altre cinque. Il mattino seguente, avrebbe telefonato all'amico Rogelio Roger Nores per chiedergli sei grammi di cocaina e per informarlo che stava per avere rapporti con delle prostitute. Alle 11:30 le due donne si sarebbero presentate nella stanza di Liam ma, dopo la prestazione, lui si sarebbe rifiutato di pagarle. Alle 14:00 Payne avrebbe chiesto a un dipendente dell'hotel altri sette grammi di droga. Roger Nores si sarebbe recato alle 15:45 nell'albergo per saldare il conto con le prostituite. Un quarto d'ora dopo, il personale avrebbe visto il cantante "ubriaco e con le pupille dilatate". Alle 17:00 sarebbe morto precipitando dal balcone della sua stanza. L'ultimo ad averlo visto sarebbe stato l'amico Nores, che alle ore 16:25 gli aveva mandato un messaggio per chiedergli come stesse, senza ottenere risposta.

"Liam Payne stava cercando di scappare dalla sua stanza"

Secondo quanto riportato da TMZ, il giorno della sua morte Liam Payne avrebbe detto ai dipendenti dell'albergo di non voler restare chiuso nella sua stanza, mettendo in chiaro che, se costretto, avrebbe cercato di fuggire dal balcone. Non è chiaro chi lo avesse confinato nella stanza ma il personale dell'hotel, dopo averlo riportato nella sua camera, avrebbe contattato il 911 per segnalare la situazione: "Non sappiamo se la sua vita sia in pericolo, è in una stanza con un balcone e siamo un po' preoccupati". A supportare l'ipotesi che stesse tentando di fuggire – e non di togliersi la vita – sarebbe il ritrovamento di una borsa legata alla sua spalla sul corpo senza vita.