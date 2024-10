video suggerito

Liam Payne, a pochi giorni dalla morte esce il primo singolo postumo dell'ex One Direction A poche settimane dalla morte prematura di Liam Payne esce il primo singolo postumo del cantante in collaborazione con Sam Pounds: Do No Wrong uscirà questo venerdì 1 novembre.

A cura di Elena Betti

Liam Pyne e Sam Pounds (Getty Images)

La voce di Liam Payne non si è spenta. Dopo la morte prematura del cantante, questa settimana uscirà il suo primo singolo postumo. Questo venerdì 1 novembre uscirà Do No Wrong, un singolo nato dalla collaborazione con il produttore Sam Pounds. Ad annunciarlo è stato il produttore stesso con un post su X in cui definiva il brano un tributo allo spirito e al talento di Payne. L'ex cantante degli One Direction è morto lo scorso 16 ottobre in seguito a una caduta dal balcone della sua stanza, situata al terzo piano dell'hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. Le indagini sulle dinamiche del tragico evento sono ancora in corso, al vaglio le telecamere di sicurezza dell'albergo che, insieme alle testimonianze del personale e degli altri ospiti e ai risultati degli esami tossicologici, potranno far luce sugli ultimi momenti di vita del cantante.

Do No Wrong, il singolo postumo di Liam Payne

Il singolo Do No Wrong, frutto della collaborazione tra Liam Payne e il produttore San Pounds, uscirà questo venerdì 1 novembre, a poche settimane dalla morte del cantante. L’annuncio è arrivato con un post su X del produttore che ha definito il singolo un tributo per Payne che si va ad aggiungere a tutti quelli dei fan che in questi giorni si sono riuniti tra canti e commozione per ricordare il loro idolo. Pounds ha inoltre dedicato un pensiero ai familiari di Payne: "Prego che questa sia una benedizione per il mondo come Liam ha sempre sognato. Prego che gli angeli vi confortino tutti ogni giorno mentre ascoltate. Prego che questa canzone sia una benedizione per Ruth, Bear e l'intera famiglia", ha scritto Pounds, poi ha aggiunto: "Prego che questa canzone eclissi gli echi negativi. Prego che il potere di guarigione positivo soprannaturale abbracci ognuno di voi".

Il video nello studio di registrazione

L'annuncio del nuovo singolo è stato accompagnato da un video che la sorella del cantante, Ruth e Pounds hanno recentemente condiviso su Instagram. Nel video veniva mostrata una recente sessione in studio in cui i due artisti che ascoltavano soddisfatti e felici il nuovo brano e discutevano di future possibili collaborazioni. Il rapporto tra Payne e Pounds sembra essere fondato su un profondo affetto, dopo la morte del cantante, il produttore aveva deciso di ricordarlo in un post in cui lo descriveva come un artista di talento, un bravo fratello, padre e amico, aggiungendo che insieme hanno “fatto della musica fantastica e bella che vivrà per sempre".