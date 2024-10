video suggerito

La famiglia di Liam Payne parla dopo la tragica morte: "Siamo assolutamente devastati" La famiglia di Liam Payne ha rotto il silenzio dopo la tragica morte: "Ci stiamo sostenendo a vicenda nel miglior modo possibile come famiglia e chiediamo privacy e spazio in questo momento terribile".

A cura di Elena Betti

Liam Payne (Getty Images)

A poche ore dalla tragica notizia della morte di Liam Payne la famiglia rompe il silenzio: “Siamo assolutamente devastati”. L’ex membro degli One Direction è morto all’età di 31 anni la scorsa notte cadendo da un balcone situato al terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Le autorità locali, intervenute immediatamente, non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso del cantante. Poco prima della tragedia il personale dell’albergo aveva allertato la polizia con una telefonata in cui parlavano di un ospite che stava distruggendo la stanza sotto l’effetto di alcol e droghe, aggiungendo che erano particolarmente preoccupati perché la sua stanza aveva un balcone e temevano potesse fare qualcosa che lo avrebbe messo in pericolo.

Il commento della famiglia

Liam Payne è cresciuto a Wolverhampton insieme alla madre Karen, il padre Geoff e le sorelle maggiori Nicola e Ruth. È in quella casa che la famiglia si è riunita e ha rotto il silenzio riguardo la tragedia che li ha colpiti. A MailOnline la famiglia ha dichiarato: “Siamo completamente devastati dalla notizia". Poco dopo un portavoce della famiglia ha aggiunto: "Abbiamo il cuore spezzato. Liam vivrà per sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa. Ci stiamo sostenendo a vicenda nel miglior modo possibile come famiglia e chiediamo privacy e spazio in questo momento terribile".

LaPresse

Il ricordo delle star

Nelle scorse ore molte star hanno deciso di ricordare Payne. Da Charlie Puth che ha portato una foto insieme a lui, a Ty Dolla Sign che ha scritto: “Abbiamo parlato al telefono due giorni fa amico, mi mancherai”. Il cantante è stato ricordato anche su X da Paris Hilton che si è detta sconvolta, così come Dj Zedd, Flavour Flav, Juicy J, J Balvin e molti altri. Simon Cowell, il giudice che lanciò gli One Direction a XFactor UK, ha scelto di interrompere le riprese di Britain's Got Talent per omaggiare il cantante. Al momento non ci sono stati commenti dei membri degli One Direction ma la madre di Harry Styles ha postato una foto con un cuore spezzato scrivendo: “Era solo un ragazzo”, così come la sorella di Zayn Malik, Waliyha che ha pubblicato una vecchia foto insieme a Payne scrivendo: “Non posso crederci, onestamente non ho parole per questo triste momento… Non riesco proprio a crederci". Oltre alle star, anche molti fan si sono riuniti fuori dall'albergo d Buenos Aires lasciando foto e messaggi e accendendo candele.