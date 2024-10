video suggerito

Liam Payne, l'addio di Harry Styles e One Direction: "Gli anni insieme saranno sempre i più dolci" A 24 ore dalla scomparsa di Liam Payne, morto in Argentina, i componenti della band nota in tutto il mondo rompono il silenzio, sia sui singoli profili social che attraverso un comunicato congiunto: "Ci sarà tempo per dire molte altre cose, ora elaboriamo il lutto".

A cura di Andrea Parrella

A quasi 24 ore dalla morte di Liam Payne, arriva uno dei messaggi d'addio più attesi, quello di Harry Styles, suo compagno di viaggio negli One Direction, rimasto in silenzio nelle prime ore di lutto. Con un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato a una foto di spalle di Payne mentre si esibisce davanti a un'enorme folla in uno stadio, Harry Styles di dice "distrutto dal dolore" per la morte dell'amico, di cui celebra la gioia e la vitalità che ha sempre trasmesso.

Il messaggio di Harry Style è anche indirizzato ai familiari di Liam Payne e a suo figlio: "Sono distrutto dal dolore per la morte di Liam. La sua più grande gioia era rendere felici le persone ed è stato un onore stargli vicino mentre lo faceva. Liam ha vissuto in modo libero, con il cuore in mano. aveva un'energia per la vita che era contagiosa. Era amichevole, amorevole e sapeva come starti vicino. Gli anni spesi insieme rimarranno per sempre i più dolci della mia vita. Mi mancherai, mio caro amico. Il mio cuore è vicino a Karen, Geoff, Nicola e Ruth, suo figlio Bear e tutte quelle persone in giro per il mondo che lo conoscevano e lo hanno amato, come ho fatto io".

Il post dei One Diretcion

Anche sulla pagina ufficiale della band è stato pubblicato un ultimo saluto a Liam Payne firmato dagli altri quattro membri del gruppo: "Coi tempi giusti e quando ognuno sarà in grado di farlo, ci saranno molte cose da dire. Ma per il momento ci prendiamo un momento per elaborare il lutto per la perdita di un fratello, che amavamo molto. I ricordi che condividiamo saranno un tesoro per sempre. Per ora, i nostri pensieri vanno ai suoi familiari e amici e ai fan che lo hanno amato. Ci mancherà tantissimo. Ti vogliamo bene Liam".

L'addio di Louis Tomlinson

"Sono distrutto mentre scrivo queste righe, ma ieri ho perso un fratello. Liam era una persona che ammiravo ogni giorno, un'anima così positiva, divertente e gentile": comincia così il lungo messaggio di Louis Tomlinson per Liam Payne, amico e collega con il quale ha condiviso il successo degli One Direction. "Ho incontrato Liam per la prima volta quando aveva lui 16 anni, io 18, e rimasi subito stupito dalla sua voce. Con il trascorrere del tempo ho avuto la possibilità di vedere un fratello gentile, che avevo desiderato da tutta la vita", ha continuato. Ha ricordato la penna di Liam Payne che "aveva un grande senso della melodia": "Spesso parlavamo di tornare in studio insieme per cercare di ricreare la chimica che avevamo costruito con la band. Lui era il più importante degli One Direction, per la sua esperienza, la sua intonazione, la sua presenza scenica, il suo dono della scrittura…Grazie per averci formato Liam".