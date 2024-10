video suggerito

Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne: “Sarò vicino a tuo figlio, gli parlerò di te” Louis Tomlinson degli One Direction dice addio a Liam Payne con il quale sognava di poter tornare sul palco. Con un lungo e struggente messaggio social, ha salutato il suo collega e migliore amico: “Vorrei poterti salutare, dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

733 CONDIVISIONI condividi chiudi

Louis Tomlinson, ex componente della boy band One Direction, dice addio a Liam Payne con un post su Instagram. Il cantante a corredo di una foto con il suo collega e caro amico, ha aggiunto un lungo messaggio in cui si dice distrutto per il lutto. Liam Payne è morto ieri, 16 ottobre, dopo essere precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui soggiornava a Buenos Aires, in Argentina. "Vorrei poterti salutare, dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene", le parole del suo ex compagno di band.

L'addio per Liam Payne da Louis Tomlinson

"Sono oltremodo distrutto mentre scrivo queste righe, ma ieri ho perso un fratello. Liam era una persona che ammiravo ogni giorno, un'anima così positiva, divertente e gentile": comincia così il lungo messaggio di Louis Tomlinson per Liam Payne, amico e collega con il quale ha condiviso il successo degli One Direction. "Ho incontrato Liam per la prima volta quando aveva lui 16 anni, io 18, e rimasi subito stupito dalla sua voce. Con il trascorrere del tempo ho avuto la possibilità di vedere un fratello gentile, che avevo desiderato da tutta la vita", ha continuato. Ha ricordato la penna di Liam Payne che "aveva un grande senso della melodia": "Spesso parlavamo di tornare in studio insieme per cercare di ricreare la chimica che avevamo costruito con la band. Lui era il più importante degli One Direction, per la sua esperienza, la sua intonazione, la sua presenza scenica, il suo dono della scrittura…Grazie per averci formato Liam". Louis Tomlinson ha continuato il suo lungo messaggio dicendosi grato per averlo conosciuto:

Mi sento molto fortunato ad averti avuto nella mia vita, ma sto lottando con l'idea di doverti dire addio. Sono così grato che ci siamo avvicinati ancora di più dopo la fine della band, grato per aver parlato al telefono con te per ore, a citare tutti i ricordi fantastici che abbiamo avuto insieme, è un lusso che pensavo di avere con te per tutta la vita. Mi sarebbe piaciuto condividere di nuovo il palco con te, ma non è stato così.

Louis ha poi citato il figlio di Liam, Bear, sostenendo che "Qualora abbia mai bisogno di me, sarò lo zio di cui ha bisogno nella sua vita. Gli racconterò le storie, e quanto sia stato fantastico suo padre". Poi ha concluso: "Vorrei poterti salutare, dirti ancora una volta quanto ti ho voluto bene. Payno, il mio ragazzo, uno dei miei migliori amici, mio fratello, ti voglio bene amico. Dormi bene".