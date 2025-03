Zayn Malik canta una canzone dei One Direction per la prima volta in dieci anni: “Ho quasi pianto”

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Zayn Malik, via Getty Images e X

Era marzo 2015 quando Zayn Malik, dopo aver deciso di non terminare il tour mondiale con gli One Direction, annunciava l'addio alla band con un post su Facebook. Il cantante di origini anglo-pakistane avrebbe interrotto il suo rapporto con il gruppo composto con Niall, Harry, Liam e Louis in uno dei momenti di vetta di popolarità, aggiungendo tra le ragioni il ritorno a una vita tranquilla da, allora, 22enne. Un patto con sé stesso che però tradirà solo un anno dopo con il ritorno da solista con Pillowtalk. A 10 anni di distanza però, Zayn Malik ha deciso di riprendere uno dei successi della band britannica, Night Changes, del loro quarto album in studio, per riproporla al pubblico di Città del Messico.

Zayn Malik canta Night Changes degli One Direction dopo 10 anni

Infatti, l'autore è in viaggio con un tour mondiale che l'ha visto protagonista nelle scorse ore al Palacio De Los Deportes. In un'arena completamente gremita, Malik ha deciso di presentarsi al pubblico, in giacca rossa che poi toglierà durante il concerto, esibendosi con Night Changes. In alcuni video della sua esibizione è possibile trovare anche un commento finale del cantante che afferma: "Non cantavo questa canzone da 10 anni. È stato incredibile, ho quasi pianto". La giacca rossa è anche un tributo al video originale del brano, pubblicato su YouTube e che vede proprio il cantante seduto in un ristorante mentre canta: "Stasera esco, si cambio con qualcosa di rosso, a sua madre non piace quel tipo di vestito".

Perché il brano è diventato così importante dopo la morte di Liam Payne

Ma c'è anche un altro aspetto per cui Malik potrebbe aver scelto Night Changes per aprire il suo concerto a Città del Messico e riguarda la scomparsa del membro della band Liam Payne. Infatti, la canzone, dopo la morte, è diventata una delle più utilizzate per ricordare l'ex cantante della band, con i numeri in streaming a testimoniarlo. Ma non solo, perché Night Changes è ritornata anche nella Billboard Global 200, dopo esser arrivata solo alla 31° posizione nella nella Billboard Hot 100 nel 2014. Zayn Malik aveva deciso di rinviare alcune date del suo Stairway to the Sky tour, in Inghilterra e nel continente americano, dopo la scomparsa di Payne.