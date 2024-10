video suggerito

Zayn Malik si ferma dopo la morte di Liam Payne, stop al tour: “Una perdita straziante” Dopo la tragica morte di Liam Payne lo scorso 16 ottobre, Zayn Malik ha deciso di rimandare il suo nuovo tour Stairway to the sky, l’annuncio social del cantante. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zayn Malik (Getty Images)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Liam Payne ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nei giorni scorsi, dopo la tragica morte di Liam Payne, caduto dal balcone di un hotel probabilmente sotto effetto di potenti droghe, tutti i membri degli One Direction hanno mostrato il loro dolore, ancora increduli di fronte a questa tragedia. Dopo i messaggi social in cui tutti si sono detti distrutti, Zayn Malik ha fatto un altro annuncio. Il cantante avrebbe infatti dovuto iniziare il suo nuovo tour da solista STAIRWAY TO THE SKY il prossimo 23 ottobre ma ha deciso di posticiparlo. "Data la perdita straziante vissuta questa settimana, ho preso la decisione di rimandare", ha scritto Zayn Malik su X.

L'annuncio social di Zayn Malik

Il Tour STAIRWAY TO THE SKY avrebbe visto il suo debutto statunitense il 23 ottobre 2024 al Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco e si sarebbe concluso il 2 novembre all'Hammerstein Ballroom di New York. Malik ha però deciso di posticipare le date statunitensi in seguito alla “straziante perdita vissuta questa settimana”. Oltre alla comunicazione dell’annullamento delle date di ottobre e novembre, il cantante ha anche già informato i fan che queste verranno posticipate a gennaio. "Le date sono state riprogrammate per gennaio e le pubblicherò non appena sarà tutto fissato nei prossimi giorni. I biglietti rimarranno validi per le nuove date. Vi amo tutti e vi ringrazio per la vostra comprensione", ha scritto Malik.

La comunicazione arriva solo un mese dopo l’annuncio del tour con un simpatico siparietto a The Tonight Show. "Ehi Jimmy. È un piacere vederti, amico. Partirò per il mio primo tour da solista questo autunno. Fammi sapere per quali date vuoi i biglietti", era quanto recitava un biglietto che Malik aveva lasciato al conduttore Jimmy Fallon per annunciare il tour tra Stati Uniti e Regno Unito. Se il cantante ha scelto di posticipare le cinque date negli Stati Uniti in seguito alla morte dell’ex One Direction Liam Payne, pare che le date nel Regno Unito resteranno invariate. Sei concerti in programma dal 20 novembre al 3 dicembre che toccheranno Edimburgo, Leeds, Manchester, Londra, New Castle e Wolverhampton, la città in cui Payne è cresciuto.

Il commento di Zayn Malik dopo la morte di Liam Payne

Circa ventiquattro ore dopo la morte dell’ex membro degli One Direction, i vecchi compagni di band hanno trovato la forza di aprirsi e comunicare ai fan il loro stato d’animo. Malik ha postato una foto insieme a Payne risalente alla loro adolescenza. "Non posso fare a meno di pensare egoisticamente che c'erano così tante altre conversazioni da avere nella nostra vita. Non ho mai avuto modo di ringraziarti per avermi sostenuto in alcuni dei momenti più difficili della mia vita. Quando mi mancava casa a 17 anni, eri sempre lì con una visione positiva e un sorriso rassicurante e mi facevi sapere che eri mio amico e che ero amato". La dichiarazione del cantante è arrivata dopo quelle che la band ha deciso di rilasciare in modo congiunto. "Col tempo, e quando tutti saranno in grado di farlo, ci sarà altro da dire. Ma per ora, ci prendiamo un po' di tempo per piangere ed elaborare la perdita di nostro fratello, che amavamo molto. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri vanno ai suoi familiari e amici e ai fan che lo hanno amato. Ci mancherà tantissimo. Ti vogliamo bene Liam".