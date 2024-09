Zayn Malik sorprende i fan, il nuovo tour solista in autunno: “Ci è voluto un po’ ma ci siamo”

video suggerito

A cura di Elena Betti

Zayn Malik

Un’entrata a sorpresa nella puntata della sera scorsa del celebre talk show statunitense “The Tonight Show” di Jimmy Fellon. Il conduttore stava per iniziare uno dei suoi monologhi, quando l’ex membro dei One Direction Zayn Malik è entrato nello studio.

Il cantante ha fatto come se fosse a casa sua, si è diretto alla scrivania di Fellon, ha fatto partire sul computer qualche secondo di una sua nuova traccia, e gli ha passato un biglietto da leggere ai telespettatori. Questo il siparietto con cui Zayn ha annunciato ai fan il suo ritorno sui palchi.

"Ehi Jimmy. È un piacere vederti, amico. Partirò per il mio primo tour da solista questo autunno", comincia a leggere Fellon. "Quindi, quando hai finito di raccogliere le mele con i tuoi boccioli, puoi venire a dare un'occhiata al mio tour Stairway to the Sky negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Farò un annuncio ufficiale domani mattina. Fammi sapere per quali date vuoi i biglietti", e, mentre legge, il conduttore tira fuori la locandina del tour.

I fan in studio sono impazziti, così come quelli sui social, che hanno iniziato a dare un significato al post che il cantante aveva pubblicato su Instagram poco prima.

Il post Instagram prima dell'annuncio di Fellon

Nella didascalia del post si legge “Tomorrow”. Un video teaser in bianco e nero in cui il cantante cammina in un campo e ascolta la radio, poi, alla fine, tornano i colori, e si sente la voce fuoricampo di Zayn che con una risata dice: “So che ci è voluto un po’ ma siamo qui”. Nel frattempo il cantante ha pubblicato anche la locandina.

"Tour Stairway to the Sky 2024

Apprezzo la vostra pazienza, il vostro amore e il vostro sostegno. Non vedo l'ora di goderci dell'ottima musica insieme.

Questa volta intendo davvero, ci vediamo tra 35 giorni….

Biglietti in vendita sabato ma i possessori di chiavi VIP avranno il primo accesso a partire da domani", spiega Zayn.

Il tour inizierà dagli Stati Uniti con la prima data il 23 ottobre a San Francisco, il 25 ottobre a Las Vegas, il 27 a Los Angeles, il 30 ottobre a Washington DC e l'ultima data americana sarà il 2 novembre a New York. Dopo gli Stati Uniti ci saranno poi sei date nel Regno Unito. Il 20 novembre a Edimburgo, tre giorni dopo – il 23 – a Leeds, il 24 a Manchester, il 26 a Londra, il 29 a Wolverhampton, e, ultima data del tour, il 3 dicembre a Newcastle.

A marzo Zayn aveva annunciato il suo ultimo album nello stesso modo

Dopo aver lasciato gli One Direction, Zayn ha continuato a produrre canzoni e album da solista, per un totale di quattro. Qualche mese fa si era esibito allo Sheperd’s Bush Empire di Londra eseguendo i brani del suo ultimo album Room Under The Stairs. E proprio per raccontare i dettagli dell'uscita di questo album e il suo titolo, Malik aveva usato la stessa tecnica di ieri sera. A marzo 2024 era infatti entrato "a sorpresa" nello studio di Fellon, lo aveva interrotto, aveva fatto partire uno spezzone del suo nuovo singolo What I Am, e aveva lasciato un biglietto a Jimmy in cui annunciava che il nuovo album sarebbe uscito il 17 maggio, poi era uscito senza aggiungere parola.