Vasco Rossi sventola la bandiera della pace: "Fermate la strage a Gaza, chi scatena la guerra è un farabutto e vigliacco" L'appello di Vasco Rossi durante il concerto allo Stadio Olimpico a Roma. L'artista ha deciso che porterà in ogni tappa la bandiera della pace: "In questo periodo oscuro mi sembra il caso di sventolarla".

A cura di Daniela Seclì

Vasco Rossi sta portando con sé in tour la bandiera della pace. L'artista l'ha sventolata anche in occasione del concerto allo Stadio Olimpico di Roma e ha rivolto il suo appello contro la strage a Gaza e contro tutte le guerre: "Le guerre non sono mai giuste, sono giuste solo per quei farabutti che le scatenano". Ha aggiunto che ha sempre avuto l'impressione che non servisse a niente rivolgere appelli dal palco, ma stavolta ha deciso di farlo per sottolineare un concetto: "Noi siamo la pace".

Il discorso di Vasco Rossi per la pace a Gaza

Vasco Rossi, come si vede nel video di Fanpage.it, ha chiarito la sua intenzione di portare la bandiera della pace in tutte le tappe del suo tour per poterla sventolare davanti al suo pubblico: "Questa è una bandiera della pace. Significa pace, in questo periodo oscuro mi sembra il caso di sventolarla". Quindi ha fatto il suo appello perché cessi la strage a Gaza:

Basta con la strage degli innocenti a Gaza. Basta con tutte le stragi di tutte le guerre che sono fatte solo per massacrare la gente civile, fare soffrire le persone comuni. Le guerre non sono mai giuste, sono giuste solo per quei farabutti che le scatenano. Sono delle carogne, perché le scatenano e poi stanno nascosti nei loro bunker, vengono nascosti dalle loro scorte, perché sono dei vigliacchi. Farabutti e vigliacchi. Questa è la verità.

Vasco Rossi: "Celebriamo la vita in questo momento oscuro in cui sembra non contare niente"

Vasco Rossi ha proseguito nel suo discorso: "Noi siamo la pace, l'amore e la musica. Noi non possiamo fermare le guerre purtroppo, neanche con i discorsi da sopra i palchi. È per quello che io non li faccio mai. Mi sembra troppo facile e troppo comodo dire: ‘Sono contro la guerra'. Siamo tutti contro la guerra. Però volevo dire questo: noi siamo la pace, noi siamo la vita, noi siamo la vita spericolata". Quindi ha parlato di quanto sia importante celebrare la vita umana in un momento in cui sembra non contare più niente:

E questa sera abbiamo celebrato la vita, in questo momento così oscuro nel quale sembra che la vita umana non conti più niente. Conta solo il profitto, l'odio, la rabbia, la frustrazione, i soldi e l'economia. Lo ripeto ancora una volta, noi siamo la pace.