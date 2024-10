video suggerito

Morte Liam Payne, arrivano i risultati dell'autopsia: "Traumi multipli ed emorragie interne" The Guardian riporta l'esito dell'autopsia di Liam Payne, morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. Il cantante, ex degli One Direction, è morto per le gravi ferite, tra le quali alla testa, causate dalla caduta.

A cura di Gaia Martino

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction deceduto ieri all'età di 31 anni, dopo essere precipitato dal balcone della stanza d'hotel nella quale alloggiava, a Buenos Aires. L'autopsia del corpo ha dimostrato che è morto a causa di traumi multipli ed emorragie interne ed esterne, riporta The Guardian, causate dalla caduta.

Le cause della morte di Liam Payne

La caduta dal terzo piano dell'hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, ha provocato a Liam Payne traumi multipli ed emorragie interne ed esterne: The Guardian fa sapere che, dall'autopsia, è emerso che "le ferite alla testa della popstar sono state decisive per il decesso". Il responsabile del Sistema di Assistenza medica di Emergenza aveva già anticipato che le lesioni riportate dall'artista erano subito apparse gravi: l'equipe giunta sul posto dopo la chiamata, aveva segnalato "una frattura della base del cranio". Le indagini sono ancora in corso: nel dettaglio, si legge, stanno proseguendo gli interrogatori ai cinque testimoni chiamati a fornire ulteriori dettagli riguardo la dinamica dei fatti nel tentativo di ricostruire le ultime ore del 31enne. Nella stanza d'albergo di Payne sono state, inoltre, sequestrate le sostanze stupefacenti e l'acol che il cantante avrebbe assunto prima di morire.

Le foto della stanza d'hotel di Liam Payne prima della sua morte

Quando gli agenti sono entrati nella stanza d'hotel di Liam Payne dopo la sua morte, hanno trovato disordine e numerosi oggetti distrutti. In particolare, un televisore in frantumi, una vasca da bagno con delle candele spezzate al suo interno, una scrivania con fogli di alluminio usati, un accendino e una polvere bianca sparsa in diverse zone della camera. Non si esclude che il cantante, prima di morire, abbia fatto uso di sostanze stupefacenti.