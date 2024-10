Le ultime ore di Liam Payne: il viaggio con la fidanzata, la stanza distrutta e la caduta fatale dal balcone

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Il mondo della musica è in lutto dopo la tragica notizia della morte di Liam Payne, ex membro degli One direction. Il cantante, 31 anni, è precipitato dal balcone della stanza d'hotel Casa Sur in cui alloggiava a Buenos Aires. Con il passare delle ore emergono i dettagli delle ultime ore di vita dell'artista. Secondo quanto riportano i media argentini, in particolare Clarin, poco prima della tragedia, Liam Payne sarebbe apparso visibilmente alterato e avrebbe distrutto la lussuosa suite per poi trovare la morte precipitando dal balcone.

Era in Argentina con la fidanzata Kate Cassidy per il concerto di Niall Horan

Secondo quanto riporta TMZ, Liam Payne sarebbe arrivato in Argentina il 30 settembre. Era con la fidanzata Kate Cassidy. L'artista ha assistito a un concerto di Niall Horan, anche lui ex membro degli One Direction. Poi, ha trascorso il resto della vacanza con la sua compagna, documentando il viaggio sui social con numerosi post e video. Su Snapchat raccontava:

Una bellissima giornata in Argentina. Ci stiamo godendo il caffè e la colazione anche se sono già le 13. Stiamo dormendo ogni giorno fino alle 12, siamo dei tali perdenti.

Sebbene su Snapchat i contenuti in compagnia di Kate Cassidy siano stati pubblicati fino a poche ore prima della sua morte, sembra che la modella abbia lasciato l'Argentina lunedì 14 ottobre. Liam è rimasto e si è spostato all'hotel Casa Sur.

Cosa è successo la notte della morte di Liam Payne, la stanza distrutta e la caduta dal balcone

La situazione è precipitata mercoledì 16 ottobre. Al 911 è arrivata una richiesta di intervento all'hotel Casa sur per la presenza di "un uomo aggressivo che sembra essere sotto l'effetto di alcol o droghe e che sta distruggendo la camera". Quando la polizia è arrivata sul luogo della segnalazione, tuttavia, Liam Payne era già precipitato dal balcone. Il Servizio Medico di Emergenza non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Nella caduta da circa 14 metri, Liam Payne ha riportato "gravissime lesioni incompatibili con la vita, non c'era alcuna possibilità di rianimarlo". Al momento gli inquirenti hanno preferito non specificare se la caduta dal balcone sia stata accidentale o se si sia trattato di un suicidio. Sono in corso gli accertamenti e gli esami che permetteranno di fare chiarezza sulle circostanze della morte. Il sito argentino Clarin ha ottenuto e pubblicato le foto della stanza di Liam Payne. Dalle immagini si nota un tavolino con i resti di una candela, un accendino, sapone e polvere bianca che il sito ritiene sia cocaina. Nella stanza la televisione era in frantumi, in bagno altre candele e fogli di alluminio bruciati. Secondo TMZ, poco prima di morire, Liam Payne avrebbe vagato per l'hotel con fare aggressivo, poi avrebbe distrutto il computer che portava con sé e sarebbe stato poi riaccompagnato nella sua stanza. In queste ore tantissimi fan si sono riuniti sul luogo della tragedia con candele e fiori per rendergli omaggio.