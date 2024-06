Harry Styles in un mercato di Roma, i fan incontenibili: “Alle bancarelle come un comune mortale”

video suggerito

Harry Styles è stato ripreso mentre faceva acquisti al mercato di Porta Portese a Roma. Il filmato, diventato virale sui social, ha mandato in visibilio i fan e si aggiunge a una serie di video che mostrano il cantante aggirarsi per le strade della Capitale con disinvoltura.

Harry Styles, la popstar di fama internazionale, acclamato da fan di tutto il mondo, in questi giorni si trova a Roma. A colpire gli utenti sui social è stata la nonchalance con cui il cantante si aggira per le strade della Capitale: filmato mentre faceva un giro in bicicletta, seduto in platea (e non in un posto "vip") per il concerto dei The Smile all'Auditorium Parco della Musica e sorpreso a fare acquisti al mercato di Porta Portese.

Harry Styles al mercato di Porta Portese

Sui social il video è virale. Harry Styles, cappellino con la scritta "Roma" e un outfit decisamente casual, si aggira tra i banchetti del mercato di Porta Portese a Roma. Molti utenti, tra cui tantissimi fan, hanno ironizzato sulla scelta del cantante di fare acquisti con una tale tranquillità: "Un milionario che si chiama Harry Styles va a fare compere nel mercato di Roma come se nulla fosse. Vi prego, non è reale quest'uomo", "Non ci credo, è un allucinazione. Harry Styles al mercato in mezzo a Roma che si ferma su una bancarella di scarpe come un comune mortale con la differenza che lui è RICCO non te lo puoi inventare" o anche diversi consigli sull'andare a fare compere al mercato nelle prima ore del mattino per trovare più capi.

Harry Styles e l'amore per Roma

Harry Styles è innamorato di Roma? Il cantante e attore è stato avvistato in più di un'occasione in giro per la Capitale mentre svolgeva con disinvoltura attività quotidiane, dall'andare in bicicletta, al fare jogging per le strade della città o mentre passava una serata con lo stilista e amico Alessandro Michele. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sembra che la popstar abbia acquistato una casa a Civita di Bagnoregio (VT) e che abbia anche intenzione di comprare un nuovo appartamento, questa volta proprio nel centro della città.