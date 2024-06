video suggerito

“Per sempre giovane? Tra poco eterno riposo”, Gianni Morandi scherza con un fan mentre è in vacanza Gianni Morandi ha condiviso su Instagram una foto in costume e cappellino. La replica a una fan che lo definisce “eterno ragazzo” ha scatenato l’ilarità dei follower. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sorriso smagliante, "cotto al punto giusto" e fotografato in costume mentre si gode una vacanza. È così che Gianni Morandi ha deciso di mostrarsi ai suoi due milioni di follower su Instagram. Tra gli oltre 500 commenti al post se ne legge uno in cui un utente scrive: "Eterno, eterno ragazzo", la replica del cantante è esilarante.

La battuta di Gianni Morandi virale sui social

Gianni Morandi sui social raccoglie un grande seguito, amato dai follower per l'ironia e la simpatia che suscitano i suoi post. Memorabile fu il momento a Sanremo in cui pulì con la scopa dopo l'incidente di Blanco e delle rose sul palco dell'Ariston, immagine ancora oggi protagonista di meme virali. L'ultima "perla" che ha regalato ai fan è stata la risposta ad un utente che lo definiva "un eterno ragazzo". La replica al commento è diventata virale sui social, il cantante ha scritto: "Tra poco, eterno riposo!", battuta che ha ricevuto più di mille "mi piace" e che gli ha fatto conquistare il titolo di "mito vivente". A chi gli chiede: "Ciao Gianni, saluti Anna?" (in riferimento a sua moglie Anna Dan, con cui sta insieme da quasi 20 anni) risponde con preoccupazione: "….ma la conosci? Mi devo preoccupare?".

Gianni Morandi sui social con un occhio fasciato: "Ho fatto a pugni"

Non è la prima volta che uno dei post condivisi da Gianni Morandi catalizzi così tanto l'attenzione. Ad aprile di quest'anno il cantante aveva pubblicato su Instagram una foto in cui si mostrava con l'occhio destro fasciato. Nella descrizione scriveva scherzando: "Ho fatto a pugni". Nei commenti tanti avevano espresso preoccupazione sulle sue condizioni, tra questi anche Cesare Cremonini e Antonella Clerici che gli chiedevano cosa fosse accaduto. Tra le teorie più acclarate, quella che si fosse operato di cataratta. Gianni Morandi non diede nessuna spiegazione e anche suo figlio Pietro scriveva sotto al post di "aver fatto a botte con il padre".

