Gianni Sperti arriva in discoteca a bordo di un elicottero, perché la polemica non è fondata Sta diventando virale un video che mostra Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, arrivare a una serata organizzata in un beach club di Napoli a bordo di un elicottero privato. Si tratta, però, di un evento di beneficenza e l'arrivo a bordo dell'elicottero non è frutto di una scelta personale: era previsto da programma.

A cura di Stefania Rocco

Sta diventando virale un video che mostra Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, arrivare a una serata organizzata all’interno di un noto beach club di Napoli a bordo di un elicottero privato. Il filmato è stato caricato sui social e mostra Gianni scendere dal velivolo dopo l’atterraggio e, con bodyguard al seguito, dirigersi verso la piccola folla che lo attende. Una scena che sembrerebbe replicare i fasti del cinema hollywoodiano e che ha fatto sorgere qualche perplessità circa la necessità da parte di Sperti di spostarsi a bordo di un mezzo tanto singolare.

Perché Gianni Sperti era a bordo di un elicottero

Quanto accade nel filmato che circola sui social ha una spiegazione precisa. Sperti era tra le guest star di un evento di beneficenza organizzato a supporto della fondazione ‘A voce d'e creature, onlus che ha sede a Napoli (nella storica “villa di Bambù” confiscata alla camorra) dedicata al recupero dei giovanissimi e al contrasto alla dispersione scolastica, e della onlus Africa in testa. Oltre a Sperti, a prendere parte all’evento benefico a sostegno delle associazioni sono stati Franco Ricciardi, gli Arteteca e Andrea Sannino. Tra gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento anche una compagnia di noleggio elicotteri e automobili di lusso (il cui presidente figurava tra gli organizzatori della serata) che ha fornito il servizio diventato protagonista del video. L’arrivo a bordo dell’elicottero era infatti previsto per “scenografia”. Parte dell’incasso generato dall’evento – al quale hanno partecipato oltre 1000 persone – è stato destinato in beneficenza.

Gianni Sperti aveva scelto lo stesso beach club per festeggiare il suo compleanno

Lo scorso anno, in occasione del suo 50esimo compleanno, Gianni Sperti aveva scelto lo stesso beach club all’interno del quale è tornato qualche giorno fa per festeggiare l’evento. Insieme a lui anche l’amica e collega Tina Cipollari, altra protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5.