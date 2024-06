Gianni Sperti criticato per l’arrivo in elicottero a un evento: “La prossima volta mi sposterò in bici”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Gianni Sperti replica ironico alle critiche ricevute per essere arrivato a un evento a bordo di un elicottero. All’opinionista di Uomini e Donne è stata contestata una scarsa considerazione nei confronti dell’ambiente e, in particolare, la mancata attenzione verso un tema sensibile e quanto mai attuale come l’inquinamento. Sperti, tuttavia, ha preferito non entrare nel merito di tali considerazioni e, senza scusarsi, ha preferito giocare la carta dell’ironia.

La replica di Gianni Sperti alle critiche ricevute

Sperti aveva postato sul suo profilo Instagram una foto scattata subito dopo essere sceso dall’elicottero per partecipare a un evento di beneficenza a Napoli. Tra i commenti postati sotto lo scatto, un utente aveva fatto notare all’opinionista perché quella di spostarsi per pochi chilometri utilizzando un mezzo come l’elicottero fosse un’idea sbagliata: “Siamo nel mezzo di una crisi climatica senza precedenti. Sposarsi in elicottero per andare a una festa è davvero delirante. Capisco che è bello essere ricchi e sponsorizzati, lo rispetto, ma ci vuole un po’ di senso nelle cose”. Una critica sensata ed espressa con pacatezza e cognizione di causa cui Sperti ha replicato così: “Quindi quest’anno in Brasile ci devo andare a nuoto”. “Cosa c’entra il Brasile?”, ha replicato l’utente, “Se ogni persona nella tua posizione prendesse un elicottero per andare alle feste, ti rendi conto dello spreco enorme che sarebbe?”. “Ok, ho capito il messaggio”, ha risposto ancora Sperti, "Andrò agli eventi con la bici”.

Perché Gianni Sperti si è spostato a bordo di un elicottero

Quella di spostarsi per raggiungere un evento utilizzando un elicottero non sarebbe stata un’idea dell’opinionista di Uomini e Donne. Sperti, ospite di un evento di beneficenza organizzato a Napoli, è stato accompagnato con uno dei mezzi messi a disposizione da una delle società sponsor – oltre che organizzatrice – dell’evento. La scelta di sposarsi a bordo di un elicottero, dunque, è sicuramente infelice sotto il profilo dell’impatto ambientale ma non è dipesa da un “capriccio” del ballerino.