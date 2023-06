Gianni Sperti festeggia i suoi 50 anni, con lui Tina Cipollari e gli ex di Uomini e Donne Gianni Sperti ha festeggiato a Napoli i suoi 50 anni. Al party dell’opinionista di Uomini e Donne hanno partecipato l’amica Tina Cipollari e alcuni ex volti di Uomini e Donne. Assente Maria De Filippi.

A cura di Stefania Rocco

Gianni Sperti festeggia a Pozzuoli, in provincia di Napoli, i suoi 50 anni. Nato ad aprile, l’opinionista di Uomini e Donne aveva già spento lue sue 50 candeline ma ha voluto attendere l’inizio dell’estate per dedicarsi un party in piena regola. Sperti ha celebrato il compleanno in una location dietante da casa: è stato il capoluogo partenopeo a fare da cornice ai festeggiamenti. Decine le foto e i video dell’evento pubblicati sui social, video e foto che vedono Gianni al centro dell’attenzione, festeggiato dagli amici più cari.

Chi ha partecipato al party di Gianni Sperti

A partecipare al party per i 50 anni di Gianni Sperti sono stati l’amica Tina Cipollari e alcuni ex volti di Uomini e Donne. Erano presenti Ida Platano e il compagno Alessandro Vicinanza, Lavinia Mauro e Alessio Corvino (scelta della tronista in trasmissione), e la coppia di amici inseparabili formata da Luca Salatino e Matteo Ranieri. Assente Maria De Filippi, impegnata in Sardegna per le registrazioni di Temptation Island.

Gli ex di Uomini e Donne al compleanno di Gianni Sperti

La festa per i 50 anni di Gianni Sperti

Vestito con un abito elegante scuro, Gianni è stato la star della serata. A ospitare il party è stato il popolare Toma Beach di Pozzuoli. Accanto a Gianni, in una posizione di rilievo rispetto al resto degli invitati, c’era l’amica di sempre Tina Cipollari, altra opinionista di Uomini e Donne legata a Sperti da un profondo affetto, i due si sono concessi qualche ballo, acclamati dalla folla presente all’evento. Nessuna “lite”: lontano dalle telecamere, Gianni e Tina hanno un rapporto meraviglioso, privo degli screzi (scherzosi e a favore di telecamera) che caratterizzano il loro rapporto televisivo. Assente anche Gemma Galgani, altro volto tra i più popolari di Uomini e Donne. La dama non era presente all’evento nonostante la partecipazione dell’amica Ida Platano.