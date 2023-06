Carola Carpanelli e altri ex corteggiatori sul trono, il commento di Tina Cipollari L’opinionista Tina Cipollari si oppone alla possibilità che a sedere sul trono durante la prossima stagione di Uomini e Donne sia un ex corteggiatore o una ex corteggiatrice.

Nessun ex corteggiatore o ex corteggiatrice sul trono di Uomini e Donne a partire da settembre. Se lo augura Tina Cipollari, storica opinionista della trasmissione e braccio destro di Maria De Filippi nello studio del dating show di Canale5. È la donna a scrivere un commento che ha palesato la sua distanza da alcuni dei volti dell’ultima stagione del programma.

Tina Cipollari: “Un ex corteggiatore sul trono? Spero di no”

In un post circolato su Instagram e pubblicato da un account dedicato alla trasmissione, ai follower è stato chiesto quale ex corteggiatore meriterebbe il trono. La scelta era tra Carola Carpanelli (reduce dalla rottura con Federico Nicotera, a sua volta ex tronista), Alessio Campoli (fu la scelta di Angela Nasti ed è recentemente tornato in trasmissione per corteggiare Lavinia Mauro), Carlo Alberto Mancini (scelta di Nicole Santinelli ma la loro relazione è già finita), Alice Barisciani (corteggiatrice non scelta di Federico Nicotera), Alessandra Fumagalli (scelta di Luca Daffrè ma la loro relazione è durata solo una manciata di ore) e Andrea Foriglio (ex corteggiatore di Nicole Santinelli). A commentare il posto, tra gli altri, è arrivata Tina Ciopollari che, tuttavia, si è guardata bene dall’esprimere una preferenza. “Spero nessuno”, si è limitata a scrivere, palesando il suo disinteresse nei confronti degli ex volti di Uomini e Donne proposti.

Il ruolo di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tina Cipollari, insieme a Gianni Sperti, è un volto storico di Uomini e Donne. Arrivata in trasmissione come corteggiatrice nel lontano 2001, divenne tronista dopo appena qualche mese. Il suo personaggio da vamp – poi limato negli anni – colpì a tal punto il pubblico che la conduttrice Maria De Filippi decise di tenerla in trasmissione. Da 20 anni – con una breve pausa – Tina fa ormai parte del cast fisso del programma nel ruolo di opinionista.