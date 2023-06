Federico Nicotera e Carola Carpanelli in crisi, Tina Cipollari fa ironia: “Non me l’aspettavo” Tina Cipollari fa ironia sulla notizia della crisi tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera: “Ma davvero!!! Non me l’aspettavo”, le parole con un’emoticon che ride. La coppia nata pochi mesi fa a Uomini e Donne starebbe vivendo un periodo difficile così come annunciato dall’ex corteggiatrice ieri.

A cura di Gaia Martino

L'ennesima coppia della stagione 2022/2023 di Uomini e Donne potrebbe presto giungere ai titoli di coda. Ieri Carola Carpanelli ha confessato ai fan che la storia con Federico Nicotera, il tronista che l'ha scelta lo scorso marzo, è in crisi: "È un momento molto particolare e difficile", le parole scritte tra le stories seguite dalla conferma di lui. La notizia è circolata tra le varie pagine fan club del programma e non è passata inosservata agli occhi di Tina Cipollari, storica opinionista del dating show, la quale non si è trattenuta dal commentarla facendo ironia: "Che notizia".

Il commento di Tina Cipollari

Tina Cipollari nelle ultime ore ha commentato il post della pagina fan club del programma Uomini e Donne, mariadefilippipage, che parla della crisi tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera. L'opinionista storica ormai del dating show ha fatto ironia: "Ma davvero!!!!! Non me l'aspettavo, che notizia", il messaggio che si conclude con un'emoticon che ride fino alle lacrime.

Le coppie dell'ultima stagione di Uomini e Donne che si sono lasciate

Non è stata una stagione fortunata per il Trono Classico di Uomini e Donne, le cui coppie che hanno lasciato insieme il programma si sono separate a poche settimane dalla loro nascita. Escludendo Lavinia Mauro e Alessio Corvino, che ancora oggi vivono serenamente la loro storia d'amore, gli altri protagonisti dell'ultimo anno del dating show, nonostante le scelte di alcuni, non hanno trovato il lieto fine. Federica Aversano e Federico Dainese si sono ritirati alla fine del loro percorso, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini lasciati, così come Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, pochi giorni dopo dopo la decisione di proseguire la conoscenza al di fuori del programma. Alla lista potrebbero aggiungersi Carola e Federico, vista la crisi annunciata nonostante già fossero andati a convivere.