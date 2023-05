Luca Daffrè e Alessandra si sono lasciati pochi giorni dopo la scelta: “Troppe incomprensioni” Luca Daffrè annuncia la fine della storia con Alessandra Fumagalli: “Costanti incomprensioni non ci hanno permesso di vivere la storia serenamente”. La loro scelta a Uomini e Donne è andata in onda lo scorso 10 maggio 2023.

A cura di Gaia Martino

Il 10 maggio 2023 lasciavano insieme Uomini e Donne, oggi, 18 maggio, Luca Daffrè ha annunciato la fine della storia con Alessandra Fumagalli. La coppia nata nel dating show circa una settimana fa ha deciso già di separarsi e prendere due strade differenti. L'annuncio in una Instagram story: "Ci siamo accorti di essere il sole e la luna".

L'annuncio di Luca Daffrè

"Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall'altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece di parlare con me, siccome aspettavo un confronto fino a ieri) preferisco darvi io spiegazioni": così Luca Daffrè ha iniziato il suo lungo messaggio social nel quale ha annunciato la fine della storia con Alessandra Fumagalli. "Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere", ma qualcosa, al di fuori del programma, non è andato come sperato.

Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna.

L'ex tronista ha assicurato che durante il suo percorso è sempre stato se stesso, "sincero dal primo momento", e che la sua scelta è stata "voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo".

La scelta a Uomini e Donne 8 giorni fa

Luca Daffrè circa una settimana fa ha deciso di lasciare il programma con Alessandra Fumagalli. Dopo il percorso a Uomini e Donne insieme, aveva capito di voler proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. Così, dopo aver comunicato la sua decisione alle altre corteggiatrici in camerino, si è dichiarato ad Alessandra con queste parole: "Siamo arrivati qui alla fine del percorso, non sono bravo a fare discorsi. Quando ho iniziato il percorso mi ero promesso di andare oltre l'apparenza e conoscere a pieno le ragazze che sarebbero scese per corteggiarmi. Tu mi hai colpito subito quando sei arrivata per la tua semplicità, e andando avanti ti sei fatto conoscere. Hai tirato fuori dei lati che mi sono piaciuti, con te mi è venuto tutto spontaneo, hai tirato fuori parti di me che non conoscevo e lo hai fatto nel modo più semplice possibile. Ho conosciuto un Luca genuino. Non posso dirti che ti conosco già al 100%, ma a volte non è fondamentale il tempo, alcune cose le capisci. Io ad oggi non so se hai fatto bene o no a non prendere quel volo, però ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, poi magari prendere insieme quel volo. Sei la mia scelta e ho voglia di viverti fuori".