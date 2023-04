Federico e Carola dopo Uomini e Donne: “Viviamo insieme, è stato come innamorarsi una seconda volta” Ospiti di Verissimo, Federico Nicotera e Carola Carpinelli hanno parlato del loro amore nato a Uomini e Donne, che procede a gonfie vele: “Ora viviamo insieme a Roma”. Conoscersi lontano dalle telecamere, per entrambi, è stato come “innamorarsi una seconda volta”.

A cura di Elisabetta Murina

Ospiti di Verissimo nella puntata del 2 aprile, Federico Nicotera e Carola Carpineli hanno raccontato il loro amore nato a Uomini e Donne. Ora sono una coppia a tutti gli effetti e hanno deciso di andare a vivere insieme a Roma. "Quando l'ho vista, ho avuto un colpo di fulmine", ha raccontato l'ex tronista parlando della sua fidanzata, ex corteggiatrice nel programma.

Come è nato l'amore tra Federico e Carola a Uomini e Donne

Federico è arrivato a Uomini e Donne grazie all'iscrizione fatta di nascosto dalla sorella minore: "Per scherzo mi ha detto di avermi iscritto e di controllare il telefono, poi mi arriva la chiamata dalla redazione per fare un provino".

All'interno del programma ha conosciuto Carola, con cui è stato subito amore a prima vista, anche se entrare in sintonia caratterialmente non è stato altrettanto immediato: "Quando l'ho vista ho avuto un colpo di fulmine, poi la mia razionalità ha predominato nel percorso, è stato tanti bassi e qualche alto". Anche l'ex corteggiatrice è d'accordo: "Esteticamente mi piaceva tantissimo, ma non riuscivamo a capirci inizialmente. Non mi aspettavo questo finale, a vederci come stiamo adesso sembriamo due persone diverse".

Il futuro di Carola e Federico: ora convivono a Roma

Federico e Carola stanno vivendo intensamente la loro storia d'amore lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Per entrambi, è stato come scoprire una persona nuova. "Forse ci siamo innamorati una seconda volta fuori dal programma", ha detto l'ex corteggiatrice. "Stiamo bene, stare insieme tutti i giorni è diverso", ha aggiunto la ragazza. E, a proposito di stare insieme tutti i giorni, la neo coppia ha rivelato di essere andata a convivere: "Viviamo insieme a Roma ora, non potevo farmela scappare".

Il passato di Federico Nicotera

Nello studio di Verissimo, Federico ha parlato anche della sua difficile infanzia, in cui la madre era continuamente vittima di violenza da parte del padre. Lui, inizialmente piccolo, non riusciva a difendere la donna come avrebbe voluto: