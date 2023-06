Carola e Federico di Uomini e Donne in crisi: “È un momento molto particolare e difficile” Carola Carpanelli e Federico Nicotera stanno attraversando un momento di crisi all’interno della loro relazione, nata lo scorso marzo a Uomini e Donne. “È un momento molto particolarmente difficile”, ha scritto su Instagram l’ex corteggiatrice.

A cura di Elisabetta Murina

Carola Carpanelli e Federico Nicotera stanno attraversando un momento di crisi. La coppia nata nel programma di Uomini e Donne lo scorso marzo, ha fatto sapere di star attraversando un periodo difficile. A rivelarlo è l'ex corteggiatrice con una storia su Instagram. Una notizia che, secondo alcuni fan, era già nell'aria da un pò di tempo.

"È un momento molto difficile", l'annuncio di Carola Carpanelli

Con una storia su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di star attraversando un periodo di crisi nella sua storia d'amore con Federico Nicotera, nata nello show di Maria De Filippi dopo diversi mesi di frequentazione. Con un breve messaggio, pubblicato su uno sfondo nero, la ragazza ha scritto: "È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy". Non si sa, per ora, che cosa stia succedendo tra loro, nè quali siano le cause.

La storia tra Carola e Federico, nata a Uomini e Donne

La relazione tra Carola e Federico era iniziata lo scorso marzo, quando il tronista di Uomini Donne aveva deciso di uscire dal programma insieme all'ex corteggiatrice, dopo mesi di frequentazione, tra litigate e momenti di complicità. Tra loro sembrava procedere tutto a gonfie vele, tanto che ospiti di Verissimo avevano raccontato a Silvia Toffanin di essere andati a vivere insieme e di avere progetti per il futuro. "Forse ci siamo innamorati una seconda volta fuori dal programma. Stiamo bene, stare insieme tutti i giorni è diverso", avevano rivelato.

Sui social avevano poi raccontato il loro primo mese insieme, quando Federico aveva fatto una romantica sorpresa alla fidanzata. Ora pare che qualcosa non stia andando per il verso giusto e stiano attraversando un periodo di difficoltà. Non si sa cosa lo abbia scatenato nè se sia una cosa temporanea e risolvibile, che riporterà a breve il sereno tra loro.