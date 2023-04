Federico sorprende Carola per il primo mese insieme dopo Uomini e Donne: “Sei l’amore” Federico Nicotera ha fatto una sorpresa a Carola Carpanelli per il loro primo mese insieme dopo Uomini e Donne. L’ex tronista le ha regalato un mazzo di rose, poi un bigliettino che recita: “Ti sei fidata, sei l’amore”.

A cura di Elisabetta Murina

Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno festeggiato il loro primo mese insieme dalla fine di Uomini e Donne. Il tronista, dopo un percorso durato diversi mesi, ha scelto di intraprendere una relazione con la corteggiatrice e da allora il loro l'amore procede a gonfie vele, come hanno raccontato anche ospiti nel salotto di Verissimo.

La sorpresa di Federico per Carola

L'ex tronista ha voluto sorprendere la fidanzata in occasione del loro primo mese insieme. Questa mattina, sul tavolo della casa in cui vivono, le ha fatto trovare un mazzo di rose accompagnato da un bigliettino, con scritto: "Ti sei fidata ed eccoti qui. Sei l'amore". Carola ha subito condiviso il regalo tra le sue storie Instagram, felice e innamorata di averlo ricevuto da parte del fidanzato, poi si è mostrata con un grande palloncino a forma di cuore tra le mani.

Come procede la storia d'amore tra Federico e Carola

La storia d'amore tra Federico e Carola, dopo Uomini e Donne, procede a gonfie vele. A raccontarlo loro stessi, nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo, nella puntata di sabato 2 aprile. "Quando l'ho vista ho avuto un colpo di fulmine, poi la mia razionalità ha predominato nel percorso, è stato tanti bassi e qualche alto", ha detto il ragazzo. Anche l'ex corteggiatrice è d'accordo: "Esteticamente mi piaceva tantissimo, ma non riuscivamo a capirci inizialmente. Non mi aspettavo questo finale, a vederci come stiamo adesso sembriamo due persone diverse".

Ora vivono insieme a Roma, decidendo quindi di intraprendere anche l'avventura della convivenza, e stanno affrontando intensamente il loro amore. "Forse ci siamo innamorati una seconda volta fuori dal programma", ha detto Carola, più innamorata che mai.