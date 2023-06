Carola Carpanelli rompe il silenzio dopo l’annuncio di Federico Nicotera: “Stiamo soffrendo” Carola Carpanelli, comperando le dichiarazioni dell’ex fidanzato Federico Nicotera a proposito della loro rottura, chiede ai fan rispetti per il particolare momento che sta vivendo: “Siamo due persone che soffrono, non una storia nata in tv”.

A cura di Stefania Rocco

Carola Carpanelli, a qualche ora di distanza dalle dichiarazioni di Federico Nicotera, rompe il silenzio a proposito della separazione dal fidanzato conosciuto a Uomini e Donne. La ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi ha confermato la versione dei fatti resa dall’ex: la storia con Federico è finita, i due non sono riusciti a superare la crisi resa nota circa dieci giorni fa, sempre a mezzo social. Ma Carola fa di più e, considerati i messaggi ricevuti in privato fino a oggi e le segnalazioni sempre più numerose che hanno finito per investirla, ha chiesto ai suoi fan di rispettare il momento difficile che lei e Federico stanno vivendo.

Il messaggio di Carola Carpanelli

Rimasta in silenzio per qualche ora dopo l’annuncio di Federico, Carola ha preso la parola e ha affidato il suo sfogo a una Instagram story: “Buongiorno. Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapete. Per tutte le persone che si sentono deluse, vorrei ricordarvi che avete davanti due persone che soffrono e non una storia nata in tv. Grazie per tutti questi mesi di sostegno”. Non sono note le motivazioni che hanno spinto i due a lasciarsi. Entrambi hanno preferito mantenere il silenzio a proposito delle ragioni che li hanno portati ad allontanarsi.

La versione di Federico Nicotera

Era stato più esaustivo Federico che in una Instagram story aveva annunciato la rottura con Carola: “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.