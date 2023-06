Carola Carpanelli parla per la prima volta dei motivi della rottura con Federico Nicotera Carola Carpanelli spiega i motivi che hanno portato lei e Federico Nicotera a prendere strade differenti. Nessun tradimento, semplicemente la consapevolezza di avere obiettivi difficili da far combaciare.

A cura di Ilaria Costabile

Carola Carpanelli e Federico Nicotera si sono lasciati e hanno annunciato la fine della loro storia chiedendo ai loro fan di rispettare la loro privacy in un momento così delicato. È stata la corteggiatrice, però, a rispondere ad alcune domande circa la rottura con il tronista romano, spiegando per la prima volta i motivi che li hanno portati a prendere strade diverse.

La spiegazione di Carola Carpanelli

Avevano chiesto in più occasioni a coloro che avevano seguito assiduamente il loro percorso a Uomini e Donne, di non interferire nel loro privato e di lasciare ad entrambi il tempo per elaborare questa storia che, però, è durata meno di quanto magari loro stessi si aspettavano potesse continuare. Lui, infatti, ha scritto su Instagram: "Non è una colpa averci creduto" sottolineando che la speranza di portare avanti una relazione spinta dalla passione e dal desiderio di conoscersi è sempre rimasta piuttosto forte.

Ma qualcosa, però, non ha permesso ad entrambi di progettare un futuro insieme, come spiega Carola rispondendo alla domanda di una fan, la quale ha candidamente chiesto quale sia stato il motivo che li ha portati a dividersi: "Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare".

Una spiegazione che arriva dopo un piccolo sfogo che Carola ha rivolto ai suoi fan, alcuni dei quali si sono detti delusi per come si è evoluta la loro conoscenza: "Vorrei ricordarvi che avete davanti a voi due persone che soffrono e non una storia nata in tv".

Dal canto suo, anche il tronista aveva manifestato il desiderio di vivere in solitaria questo momento piuttosto complicato, dove entrambi stavano cercando di trovare una soluzione ad una crisi che non si aspettavano potesse coglierli a distanza di pochi mesi dalla fine di Uomini e Donne, dove hanno avuto la possibilità di incontrarsi e provare a conoscersi.