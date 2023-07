Carola Carpanelli avvistata con Federico Nicotera, segnali di riavvicinamento dopo la crisi? Carola Carpanelli e Federico Nicotera sono stati avvistati insieme a poche settimane dal loro allontanamento. L’ex tronista di Uomini e Donne e la corteggiatrice scelta in trasmissione avevano dichiarato di essersi lasciati meno di un mese fa.

A cura di Stefania Rocco

A poche settimane dal momento in cui avevano annunciato di essersi lasciati, Carola Carpanelli e Federico Nicotera sono stati avvistati insieme. L’ex tronista di Uomini e Donne e la corteggiatrice scelta in trasmissione si trovano a Roma, in un salone di bellezza. Secondo le segnalazioni dei fan che li hanno sorpresi vicini, è stata Carola la prima a recarsi nel centro estetico per un trattamento, per poi essere raggiunta da Federico. I due sono stai inquadrati durante una diretta realizzata dalla parrucchiera di Carola. I frame in cui i due compaiono vicini sono stati immediatamente intercettati dai fan e postati sui social.

Il silenzio di Carola Carpanelli e Federico Nicotera

Per il momento, tuttavia, Carola e Federico non hanno commentato l’avvistamento. Dopo avere raccontato sui social di essersi lasciati, hanno preferito far calare il sipario sulle rispettive vite private, probabilmente per riuscire a contenere l’eccessiva curiosità dei fan. Ma il fatto di essere stati fotografati vicini, con ogni probabilità, li obbligherà a spiegare pubblicamente le circostanze dell’incontro.

L’annuncio della separazione

Era stato Federico, con un messaggio postato su Instagram, ad annunciare l’allontanamento da Carola a pochi mesi dalla scelta. “Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato o tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo”, aveva scritto l’ex tronista su Instagram. A pochi giorni di distanza da quel momento, era arrivato il commento di Carola che aveva confermato la crisi e aveva chiesto ai suoi followers di evitare domande. Adesso questo avvistamento sembra avere rimescolato le carte.