Ida Platano in lacrime a Uomini e Donne: "Sono sfortunata", corteggiatori in fuga e trono finito Il trono di Ida Platano finisce tra le lacrime. Dopo la cacciata di Mario Cusitore, beccato in un B&b con un'altra donna, nell'ultima puntata di Uomini e Donne è Pierpaolo Siano ad abbandonare lo studio da solo, dicendo di non voler più conoscere la dama.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Uomini e Donne in onda martedì 14 maggio, si parla ancora del Trono di Ida Platano che, però, non si conclude nel migliore dei modi. Dopo la cacciata di Mario Cusitore, la dama assiste ad un altro dei suoi corteggiatori che decide di piantarla in asso, ovvero Pierpaolo Siano, che la accusa di averlo trattato come se fosse una ruota di scorta.

Ida Platano ascolta il commento di Mario Cusitore dopo la puntata

Tra gli argomenti della puntata c'è, per l'appunto, la fine della conoscenza tra Mario Cusitore e Ida Platano, dopo la segnalazione secondo la quale il corteggiatore avrebbe trascorso del tempo insieme ad un'altra donna in un B&b. Maria De Filippi mostra a Ida un video registrato subito dopo la fine della scorsa puntata, in cui Cusitore si dice deluso dall'atteggiamento della dama, accusandola di non avergli creduto: "Sarò stato leggero, senza malizia ad entrare in quel B&B. Sono innamorato di lei, ma non mi viene di inseguirla" parole che ha usato anche su Instagram, parlando della sua cacciata dal dating show. Ida, quindi, commenta queste immagini dicendo: "Mi ero fatta una versione diversa, non lo so chi ho conosciuto, non si capisce com'è. Per alcune cose gli ho creduto, ma non ho voglia più di sentire niente". Tina Cipollari e Gianni Sperti non esitano a commentare le parole dell'ex corteggiatore, sottolineando quanto anche in questa circostanza sia stato vigliacco: "È stato settimane a mentire" ribadiscono.

Pierpaolo Siano va via, il trono di Ida finisce tra le lacrime

Intanto, in studio entra anche Pierpaolo Siano, che dichiara di essere tornato solo per un motivo ben preciso: "Sono qui per rispetto di Maria e della redazione" dichiara e poi rivolgendosi a Ida le rinfaccia: "Nell’ultimo videomessaggio hai messo me allo stesso livello di Mario. Hai sempre preferito lui a me". La dama, quindi, cerca di spiegare le motivazioni dei suoi atteggiamenti dicendo: "Mi sono comportata come mi sentivo, ti ho fatto vedere il mio interesse, ma ti ho sempre detto che ti vedevo con occhi diversi, una persona più sincera e pulita" e in merito a quanto detto da Siano sulla preferenza di Ida per Cusitore, lei ribatte: "C’era un piacere, un trasporto verso Mario differente, ma se lo sentivi perché sei rimasto?". Il corteggiatore, piuttosto piccato, accusa di Ida di averlo trattato come una ruota di scorta, e comunica a Maria De Filippi di voler lasciare il programma, da solo, perché se anche la dama lo scegliesse, è lui a non avere più interesse nel conoscerla.