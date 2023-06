Kikò Nalli si è innamorato, la nuova fidanzata dell’ex marito di Tina Cipollari è una collega Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, ha ritrovato l’amore. Dopo la relazione finita con Ambra Lombardo, l’hai stylist volta pagina. Nel suo cuore oggi c’è una collega.

A cura di Stefania Rocco

Kikò Nalli si è innamorato. L’ex marito di Tina Cipollari, a qualche anno dalla fine della storia d’amore con Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del Grande Fratello, l’hair stylist volta pagina. Accanto a lui c’è per la prima volta una collega. Si tratta di Vanessa Pontarollo, “hair dresser” (come si definisce sulla sua pagina Instagram) che ha postato solo poche ore fa la prima foto con Kikò. È un video, in particolare, a chiarire il fatto che stiano insieme, video in cui i due si baciano.

Chi è Vanessa Pontarollo

Vanessa Pontarollo è proprietaria di un salone di bellezza sito a Bassano del Grappa. A differenza di Nalli, si occupa di estetica a tutto tondo: è una hair stylist oltre che una make up artist. Il legame con Nalli sarebbe cominciato nei primi mesi del 2023, periodo in cui Vanessa ha pubblicato sul suo profilo le prime foto con Kikò.

Le precedenti compagne di Kikò Nalli

Kikò Nalli è diventato popolare soprattutto in virtù del lungo matrimonio con Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. Dalla relazione tra i due sono nati tre figli. Nonostante la separazione, Tina e Kikò sono rimasti ottimi amici: si occupano insieme della crescita e dell’educazione dei loro ragazzi e non hanno mai avuto alcuno screzio pubblico. Qualche anno fa, all’epoca in cui era concorrente del Grande Fratello, Kikò incontrò la donna che sarebbe diventata la sua seconda compagna importante: Ambra Lombardo. L’ex insegnante conosciutia nella Casa è stata la sua compagna per poco più di un anno prima che i due si lasciassero burrascosamente. L’ultimo contatto tra Nalli e Ambra risale a qualche giorno prima del matrimonio tra la donna, oggi influencer, e Lorenzo Cascino. Fu la donna a raccontarlo in un’intervista al settimanale DiPiù: “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato. Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”.