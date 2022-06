Ambra Lombardo dopo il matrimonio: “Kikò Nalli mi ha scritto prima che sposassi Lorenzo” Kikò Nalli avrebbe cercato la ex fidanzata Ambra Lombardo prima del matrimonio con Lorenzo Cascino. Lo svela la professoressa siciliana: “Non mi ha mai amata”.

A cura di Stefania Rocco

Il 18 giugno scorso Ambra Lombardo ha sposato a Noto, in Sicilia, il fidanzato Lorenzo Cascino. Professoressa ed ex concorrente del Grande Fratello, la donna ha detto sì al compagno durante una cerimonia principesca, le cui foto sono state condivise sul suo Instagram. Diversi gli abiti indossati dalla donna, diventata protagonista di un vero e proprio shooting fotografico glamour. A commentare l’evento anche l’ex compagno Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari conosciuto all’epoca della partecipazione al GF. Ma è Ambra a svelare che, a dispetto della reazione di Kikò sui social, l’uomo l’avrebbe cercata prima delle nozze.

Kikò Valli avrebbe cercato Ambra Lombardo prima del matrimonio

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Ambra ha svelato che l’uomo – al quale è stata legata per circa un anno tra alti e bassi – l’avrebbe contattata prima del matrimonio con Cascino. “Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato”, sono state le dure parole di Ambra che ha aggiunto, “Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”. Una versione dei fatti che, per il momento, Nalli non ha commentato.

La reazione di Kikò Nalli dopo le nozze di Ambra

Quando Ambra si è sposata, Kikò ha commentato l’evento con una Instagram story. “Signore fino alla fine”, ha scritto l’ex marito di Tina Cipollari per poi chiarire di volere fare riferimento proprio alla ex compagna, “A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri”. Parole al miele ma che, soprattutto nella parte iniziale, sembravano volere fare riferimento a qualcosa di non detto.