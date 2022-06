Ambra Lombardo si è sposata, la reazione dell’ex fidanzato Kiko Nalli Ambra Lombardo ha sposato Lorenzo Cascino. In queste ore, è arrivata la reazione di Kiko Nalli, l’ex fidanzato che la professoressa ha conosciuto nella casa del Grande Fratello.

Ambra Lombardo ha sposato Lorenzo Cascino. In molti ricorderanno la professoressa siciliana che, nel 2019, ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello. Nella casa conobbe Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari, con il quale poi intraprese una relazione. In queste ore, l'uomo si è espresso sul matrimonio della sua ex.

Cosa ha detto Kiko Nalli sul matrimonio di Ambra Lombardo

Non appena si è diffusa la notizia del matrimonio tra Ambra Lombardo e Lorenzo Cascino, in molti hanno contattato Kiko Nalli per avere un suo parere a riguardo. La relazione tra Nalli e Lombardo si è conclusa nel 2019, dopo tre mesi insieme. Kiko, tramite un post pubblicato nelle Instagram Stories, ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di fare polemica:

"Signore fino alla fine. A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri".

In fondo, sono passati già tre anni dalla rottura.

Perché Ambra Lombardo e Kiko Nalli si sono lasciati

La prima a parlare pubblicamente della rottura, fu Ambra Lombardo. A settembre del 2019, la professoressa accusò l'hairstylist di non farla sentire amata. E aggiunse: "Lui non mi dimostra amore! Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza". Poco dopo intervenne anche Kiko Nalli, ma solo per dichiarare di non avere voglia di dare spiegazioni:

"Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, devi rispettare e devi essere rispettato. È un momento in cui non ho voglia di parlare, ho voglia semplicemente di riflettere, capire e tirare le somme".

Oggi, Ambra Lombardo è felicemente sposata.