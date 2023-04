Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne: “Andremo a vivere insieme” Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono detti pronti alla convivenza, dopo Uomini e Donne la coppia sta progettando la nuova via insieme: “Più il rapporto va avanti, più inizi a sentire la necessità di avere la persona che ami accanto. Stiamo pensando a Roma o a Firenze”.

A cura di Gaia Martino

Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo aver salutato Uomini e Donne insieme si stanno godendo la loro intensa storia d'amore lontani dalle telecamere. "Siamo in una fase avanzata della relazione, il nostro rapporto matura e cresce sempre di più", le parole in una lunga intervista di coppia rilasciata al magazine del programma. La distanza comincia ad essere un problema per entrambi che vorrebbero viversi di più: hanno svelato di star pensando alla convivenza in una città nuova per entrambi.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza progettano la loro vita insieme

"Il nostro rapporto matura e cresce sempre di più, è un amore forte, diverso dalle altre storie che ho avuto anche per la distanza che ci divide. Ci vediamo ogni fine settimana ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrarmi pochi": sono state queste le prime parole di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne Magazine. Ida Platano ha confessato che insieme hanno iniziato a discutere su progetti importanti da realizzare insieme: "Le intenzioni sono quelle di annullare la distanza. Più il rapporto va avanti, più inizi a sentire la necessità di avere la persona che ami accanto. Stiamo pensando a Roma o a Firenze, l'importante è che sia una città nuova per entrambi dove iniziare la nostra vita insieme".

I prossimi viaggi e i progetti lavorativi

I due ex protagonisti dello studio di Uomini e Donne non intendono collaborare insieme in ambito lavorativo, nonostante ci siano stati dei pensieri al riguardo. "Io sono individualista, veniamo da settori diversi, con ritmi differenti, anche se siamo due creativi" ha spiegato l'ex Cavaliere. "Sarebbe bello unire le due attività ma non c'è un progetto, abbiamo fantasticato su questa possibilità a Parigi perché di negozi di fiori e parrucchieri ce ne sono tanti" ha aggiunto Ida Platano. Insieme stanno però progettando il prossimo viaggio che sarà a Marrakech, poi a Ibiza nel periodo estivo.