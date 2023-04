Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo la scelta, lei gli sbircia subito il telefono: “È l’amante?” Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno raccontato le loro sensazioni e mostrato i loro primi momenti insieme dopo la scelta a Uomini e Donne. Tra baci e abbracci lui le ha confessato: “Mi piace il tuo carattere peperino, con te non ci si annoia mai, mi piace la tua ironia. Mi piaci tu”.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo la puntata della scelta a Uomini e Donne si sono ritrovati in camerino per scambiarsi i numeri e raccontarsi le prime emozioni vissute. Accompagnati dalle telecamere del dating show, hanno mostrato i loro primi momenti insieme, dalla notte in hotel alla colazione del giorno seguente. Non appena terminata la scelta, il cellulare di Corvino ha squillato, così Lavinia ha subito sbirciato: "Chi ti ha mandato un messaggio? Su Instagram, è l'amante?". Poi la promessa di Alessio: "Ti prometto che non litigheremo mai più come abbiamo litigato qui, ti prometto che non scapperò fino a quando nei nostri occhi non troverò un motivo in più per restare".

Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo la scelta hanno ricevuto visite in camerino. Dopo Federico Nicotera e Carola Carpanelli conosciuti nel dating show, è arrivato il momento della suocera. Lavinia Mauro ha bacchettato Alessio Corvino invitandolo a sistemarsi prima dell'incontro con sua madre: "Oh, non mi devi mettere l'ansia", le parole dell'ormai ex corteggiatore. Dopo la visita con la suocera, la nuova coppia nata a Uomini e Donne ha poi lasciato gli studi. Hanno cenato insieme davanti un panorama mozzafiato. "Ti ho scelto perché il cuore mi portava sempre da te, quindi voglio solo te" è stata la dichiarazione della tronista. "Mi sei piaciuta da subito per il tuo carattere, il tuo modo di fare, per il tuo mondo. Poi per il tuo sorriso quando esplode, è imbarazzante", la replica di lui. Dopo la notte insieme in hotel, le telecamere del programma li hanno raggiunti in camera: "Non riuscivo a dormire, così ho iniziato a svegliarlo alle 7 e mezza. Ha avuto il coraggio di dirmi vai a vedere la tv. Ieri sera, poi, prima di andare a dormire l'ho visto prendere un beauty enorme, si è pettinato. Comunque è gelosissimo, mi copriva sempre lo spacco sulla gamba ieri, è innamorato perso", il racconto della giovane.

In hotel Alessio Corvino ha poi rivolto parole d'amore alla nuova fidanzata. Tra un bacio e un abbraccio le ha confessato: "Mi piace il tuo carattere peperino, con te non ci si annoia mai, mi piace la tua ironia. Mi piaci tu. Mi auguro una bellissima relazione, mi auguro di essere felici insieme. Sei la mia fidanzata".