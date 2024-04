video suggerito

Tina Cipollari: “A Uomini e Donne avevo chiamato per mia sorella, poi lei si è tirata indietro” Tina Cipollari e sua sorella Annarita sono state ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 7 aprile. Le due hanno parlato del loro rapporto e di come sia stato merito di sua sorella se Tina è diventata uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospiti della puntata di domenica 7 aprile di Verissimo, sono state Tina Cipollari e sua sorella Annarita. Le due hanno sempre avuto un rapporto molto stretto, consolidatosi negli anni e il loro destino poteva essere diverso da quello odierno, dal momento che a Uomini e Donne, non ci sarebbe dovuta andare la Tina che tutto il pubblico conosce, ma proprio sua sorella.

Il legame tra Tina Cipollari e sua sorella Annarita

Annarita è la sorella maggiore di Tina Cipollari, che è arrivata dopo un momento particolarmente delicato per la sua famiglia: "Prima di me era nata questa bambina che è vissuta pochissimo, mia madre ha avuto un esaurimento per il dispiacere. Mia madre ha aspettato un po’ prima di avere un’altra figlia e sono nata io". Nel tempo, crescendo, le due sorelle hanno consolidato il loro legame, anche se inizialmente le loro vite andavano avanti separate, soprattutto per la differenza d'età:

Devo dire che io di questa cosa ci ho sofferto veramente tanto. Lei si vestiva era molto bella, io la ammiravo però volevo essere partecipe della sua gioia di vivere, ma non uscivo mai, al massimo erano uscite pomeridiane.

Il rapporto con i genitori

La loro è stata una famiglia semplice, hanno vissuto in campagna, dove hanno però costruito dei legami saldi e duraturi con i loro genitori. Tina, infatti, racconta il rapporto con suo padre che è stato con lei fino ai suoi ultimi giorni:

Era molto rigido con noi, era severo non è che approvasse le uscite, ma si è ammorbidito pochino. Io ho avuto un legame profondo con lui, soprattutto con gli anni, si era proprio attaccato a me, si era creato questo legame speciale, ha vissuto tanti anni con me. Lui voleva soltanto me. Ho sofferto molto quando lui è venuto a mancare, lui si è ammalato, però io sono fiera e contenta di averlo assistito fino all’ultimo, la sofferenza è stata minore.

La mamma, invece, è venuta a mancare senza che nessuna delle due potesse vederla: "È successo durante il Covid, è stato improvviso" dice Tina, seguita dalla sorella: "Ci manca tantissimo".

La partecipazione a Uomini e Donne grazie alla sorella Annarita

Il successo di Tina è arrivato con la partecipazione a Uomini e Donne che, però, se non fosse stato per l'insistenza di Annarita, non ci sarebbe mai stata:

Andavano in onda le prime puntate e c’erano questo Roberto che avrebbe donato ad una donna un anello importante, lei mi chiese di chiamare, risposero e doveva intervenire lei, ma non ne voleva sapere, cominciai a parlare io e mi invitarono.

In quell'occasione, però, Tina non conquistò il cuore di Roberta: "Però non mi ha scelta, per me era scontato che io fossi la sua scelta, rimasi malissimo, feci un macello".