Giucas Casella rivela di aver avuto una storia con Tina Cipollari: “Siamo stati insieme alle Maldive”

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Giucas Casella ha raccontato una serie di aneddoti riguardanti anche alcune esperienze personali. L'ex gieffino, infatti, ha rivelato di aver avuto una liaison con un notissimo volto tv di Canale 5, ovvero Tina Cipollari.

Stando a quanto raccontato dall'illusionista, i due avrebbero avuto una frequentazione durata qualche mese, ancor prima che Tina Cipollari incontrasse Kikò Nalli, il padre dei suoi figli. Insomma, lei avrebbe aperto il suo cuore a Casella, con il quale avrebbe anche vissuto delle vacanze indimenticabili, come da lui raccontato:

Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio.