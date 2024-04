video suggerito

Tina Cipollari sul flirt con Giucas Casella: “Insieme in vacanza a Cefalù, ma tra noi solo amicizia” “Non confermo e non smentisco. La vacanza a Cefalù è vera, ma non ricordo tutta quella passionale alle Maldive”. Così Tina CIpollari a Uomini e Donne ha commentato le parole di Giucas Casella, che ha raccontato di aver avuto un flirt con lei circa 20 anni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Tina Cipollari parla per la prima volta del presunto flirt con Giucas Casella. Di recente, l'illusionista ed ex concorrente del Grande Fratello aveva raccontato al settimanale Nuovo Tv di aver avuto una storia di qualche mese con l'opinionista di Uomini e Donne, risalente a più di 20 anni fa. "Non confermo e non smentisco", ha detto sorridendo la diretta interessata.

La versione di Tina Cipollari sul presunto flirt con Giucas Casella

"Oggi iniziamo con uno scoop che riguarda Tina", ha detto Maria de Filippi all'inizio della puntata del 24 aprile di Uomini e Donne. La conduttrice ha poi mostrato ai suoi opinionisti il servizio di Nuovo Tv in cui Giucas Casella racconta del flirt avvenuto 25 anni fa con Cipollari. "È vero quindi? Ci sono anche delle foto", chiede sempre più curiosa De Filippi. "Io non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive", commenta ridendo l'opinionista.

Nell'intervista, il noto illusionista entra poi nei dettagli della loro storia, spiegando di averla vista uscire nuda dalle cristalline acque delle Maldive. Poi, insieme, avrebbero trascorso anche una vacanza a Cefalù. "Questo sì, è vero", precisa Tina a proposito dei giorni passati in Sicilia con lui. "C'è sempre stata un'amicizia affettuosa, nient'altro. Una sera, un mese e mezzo fa, ci siamo incontrati in un locale, non eravamo soli. Facciamo un brindisi e mi dice ‘ti ricordi di quando siamo stati alle Maldive? Sei uscita dall'acqua come una dea'. Non confermo e non smentisco", ha concluso Cipollari. Sui loro profili Instagram, compare anche il video del brindisi a cui si fa riferimento.

Cosa ha detto Giucas su Tina Cipollari

Recentemente, raccontandosi tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, Casella ha rivelato di aver avuto una frequentazione di qualche mese con Tina Cipollari, ancora prima che lei incontrasse Kikò Nalli, padre dei suoi figli. "Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia", ha rivelato l'illusionista. Poi si è soffermato su due esperienze che hanno vissuto insieme, una vacanza alle Maldive e una in Sicilia, di cui ancora ricorda immagini nitide:

Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio.