Gianni Morandi sui social con un occhio fasciato, l'ironica spiegazione: "Ho fatto a pugni" Gianni Morandi si è mostrato sui social con l'occhio destro coperto da una benda. "Ho fatto a pugni", ha commentato scherzando il cantante, che per il momento non ha voluto spiegare quanto gli è accaduto.

A cura di Elisabetta Murina

Gianni Morandi con un occhio fasciato. Il noto cantante ha pubblicato sui social una foto in cui si mostra con una fascia che gli copre l'occhio destro, facendo così preoccupare i fan e gli amici. Non ha dato nessuna spiegazione a riguardo, anche se ha voluto commentare con ironia: "Ho fatto a pugni".

La foto di Gianni Morandi con un occhio fasciato

Gianni Morandi ha pubblicato su Instagram una foto seduto sul divano di casa, in cui si mostra con una grande fascia sull'occhio destro. "Ho fatto a pugni", ha scritto scherzando il cantante. Sotto il post, sono comparsi centinaia di commenti di amici, colleghi e fan, che gli chiedono una spiegazione e avanzano ipotesi. Tra questi ci sono Cesare Cremonini e Antonella Cleirici, che gli hanno domandato cosa sia accaduto. Anche il figlio di Morandi ha commentato con ironia, spiegando di aver fatto a botte con il padre. C'è anche chi ipotizza che il cantante si sia operato di cateratta e per questo porti una fascia sull'occhio. Al momento, il diretto interessato non ha voluto spiegare nulla.

L'incidente alla mano nel 2021

Nel marzo 2021, l'artista si sottopose a un'operazione d'urgenza dopo una ustione alla mano, provocata da una caduta in un fosso. Morandi stava bruciando le sterpaglie del giardino quando scivolò, proprio dopo aver rimosso i guanti protettivi. Un anno dopo, pubblicò sui social per la prima volta la foto della sua mano, ancora gonfia e con i segni evidenti delle bruciature. Nonostante questo, Morandi non si è mai arreso e ha continuato a dedicarsi alle sue attività, compresa la musica.