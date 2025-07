Lutto per Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni: “Non è stata una bella giornata”

Gianni Morandi piange la morte del suo storico amico e manager, Luigi Zannoni. Dopo quarant'anni di sodalizio professionale e una profonda amicizia, il celebre cantante ha omaggiato il manager e socio della Mormora Music, etichetta discografica da lui fondata, con un post su Instagram. "Ho condiviso con lui momenti di vita", le parole del celebre artista per l'uomo poco conosciuto dal pubblico, ma non dai colleghi di Morandi. Molti, infatti, tra cui Gigi D'Alessio, Nek, Biagio Antonacci, si sono stretti attorno al suo dolore.

Le parole di Gianni Morandi per Luigi Zannoni

"Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni, ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive", ha scritto Gianni Morandi per il manager Luigi Zannoni, morto per cause sconosciute, in un post su Instagram pubblicato poche ore fa. L'artista, con un messaggio scritto su sfondo nero, ha così proseguito: "Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore. Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me".

Da Gigi D'Alessio a Nek e Frankie hi-nrg mc: l'addio a Luigi Zannoni

Tanti altri artisti italiani si sono stretti attorno al dolore di Gianni Morandi per la morte di Luigi Zannoni. Tra i commenti al post condiviso dall'artista quelli di Gigi D'Alessio – che ha scritto "Un abbraccio grande" -, Nek che ha dichiarato: "Un grande abbraccio e una preghiera per la famiglia". Poi Ancora Biagio Antonacci, Frankie hi-nrg mc che ha scritto "Un abbraccio grande, amico", Rovazzi, Rudy Zerbi, Elena Sofia Ricci, Andrea Roncato. Zanoni, oltre ad essere la spalla destra di Morandi, era socio della Mormora Music, etichetta discografica fondata dal cantante.