Tragico incidente in scooter, morto il poliziotto Federico Vinci: lutto ad Avola

Lutto ad Avola, nel Siracusano, dove un poliziotto di 32 anni, Federico Vinci, è morto tragicamente oggi in un terribile incidente stradale mentre era sullo scooter tra le strade di Pachino, in Sicilia, libero dal servizio. Il dramma si è consumato intorno alle 13:00 di lunedì 18 maggio quando la due ruote su cui viaggiava l’agente si è scontrata frontalmente con un furgone all’altezza di una curva sulla strada che collega Portopalo a Pachino.

Un impatto violentissimo che lo ha sbalzato brutalmente sull’asfalto mentre la motocicletta rimaneva incastrata sotto il furgone. Per il 32enne purtroppo inutili i soccorsi medici del 118 che hanno potuto solo accertarne il decesso. Una notizia che in poco tempo si è subito diffusa tra sgomento e dolore ad Avola dove Federico Vinci era nato e viveva e dove lavorava presso il locale Commissariato di polizia.

“Con profonda tristezza apprendiamo della tragica scomparsa del giovane avolese Federico Vinci. Una notizia che ci colpisce profondamente, quella di un ragazzo che ogni giorno indossava la divisa con senso del dovere, disponibilità e spirito di servizio verso la nostra comunità, qualità che abbiamo avuto modo di apprezzare anche attraverso il suo impegno e la sua presenza sul territorio” ha scritto la sindaca di Avola dove Federico Vinci aveva preso servizio da pochi mesi. A nome dell’amministrazione la prima cittadina ha espresso “Alla sua famiglia, al Commissariato di Avola e a tutta la Polizia di Stato, le più sincere e sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore”.

Centinaia i messaggi di cordoglio di amici, colleghi e concittadini che descrivono unanimemente il 32enne come un “Ragazzo per bene, buonissimo, di quelli che se ne vedono poco in giro”, come “Un giovane esemplare fin da ragazzino, sempre gentile ed educato”.

Sul luogo della tragedia la polizia locale per i rilevi del caso atti a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e i colleghi del commissariato. Secondo una prima ricostruzione, l’agente era a bordo di un scooter Beverly 150 e viaggiava in direzione di Pachino quando si è scontrato col furgone di un commerciante che è rimasto sotto shock ma illeso.