Dopo Sanremo, Gianni Morandi pulisce con la scopa anche a Che Tempo Che Fa

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2023, Gianni Morandi torna a Che tempo che fa. Con Fabio Fazio, il grande cantante improvvisa un momento "Blanco" e pulisce a terra con la scopa insieme al conduttore del talk show della domenica di Rai3. Il racconto di quella serata: "Molti mi dicono: ‘Ma dai! Avete organizzato tutto voi. Ma non è così".

Gianni Morandi che pulisce a terra con la scopa dopo la distruzione delle rose sul palco dell'Ariston da parte di Blanco è probabilmente uno dei momenti più memorabili dell'ultimo Festival di Sanremo 2023. Per questo, ospite di Fabio Fazio, Gianni Morandi ha ripetuto il siparietto proprio con il conduttore di Che Tempo Fa, al quale poi ha raccontato

A Sanremo c'erano cinque o sei signore che stavano spazzando perché era successo qualcosa… Allora ho detto, mi dia la scopa che vengo anch'io! è nato così, per caso. Molti mi dicono ‘Dai, avevate organizzato tutto', non è vero!

Tra i momenti che Gianni Morandi porterà sempre con sé, anche quello con Sergio Mattarella. La sorpresa del Presidente della Repubblica nella prima serata del Festival, con l'accompagnamento e il piccolo monologo di Roberto Benigni è stato un momento che conserverà sempre nel suo cuore. Ecco cosa ha detto Gianni morandi:

Mi avevano detto che bisognava cominciare con qualcosa di istituzionale, di importante, ma non sapevo che doveva arrivare il Presidente della Repubblica… Con Amadeus siamo entrati nel suo camerino, me lo sono trovato lì con la figlia, non sapevo neanche cosa dirgli. Lui è stato molto gentile, perché ha riconosciuto alla musica leggera un ruolo importante. (…) Poi quando ho cantato, ho visto che seguiva l'inno, muoveva un po' le labbra. Forse è il momento più emozionante di Sanremo.