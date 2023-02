La scopa usata da Gianni Morandi a Sanremo verrà messa all’asta, Amadeus: “Gli piacerà l’idea” Durante la conferenza stampa di questa mattina, è arrivata la proposta di mettere all’asta per il sociale la scopa usata da Gianni Morandi durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023. “Ne parlerò con Gianni, gli piacerà sicuramente”, ha commentato Amadeus.

A cura di Elisabetta Murina

Una delle immagini che senza dubbio passerà alla storia del Festival di Sanremo 2023 è quella di Gianni Morandi con una scopa sul palco per raccogliere i resti delle rose lasciati da Blanco. Durante la conferenza stampa di questa mattina, 10 febbraio, è emersa la proposta di mettere all'asta l'oggetto per il sociale.

La proposta sulla scopa di Gianni Morandi

La scopa di Gianni Morandi è diventato un vero e proprio simbolo e non soltanto del Festival. Proprio per questo motivo è nata l'idea di utilizzarla per recuperare dei defibrillatori, strumenti fondamentali per salvare le vite delle persone. Durante la conferenza stampa di questa mattina, 10 febbraio, è stata annunciata la proposta: "Sarà all'asta a Piacenza a maggio, con l'occasione dei 25 anni del progetto Vita. Parteciperanno le persone salvate dai defibrillatori". "Ne parlerò con Gianni, gli piacerà sicuramente", ha commentato Amadeus.

Il commento di Morandi sul momento della scopa

Durante la conferenza stampa che ha anticipato la seconda serata, Morandi ha scherzato sul momento in cui, con la scopa in mano, ha spazzato le rose lasciate sul palco da Blanco: "Il miglior momento? Penso quando mi sono messo con la scopa a pulire. Non era per dare una lezione a Blanco, assolutamente. Io ritengo lui sia un artista di grande talento e si è già scusato". Nonostante i piccoli intoppi, nè lo stesso Morandi nè Amadeus hanno intenzione di abbassare la guardia: "Ci sono stati tanti elementi che hanno fatto di questa serata, una serata speciale. Merito del lavoro di Amadeus, che ha creato un cast enorme. Non abbassiamo la guardia perché c'è tanto da lavorare".