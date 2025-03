video suggerito

Gianni Morandi in lacrime per la storia di Rita a C'è Posta: "Anche la mia famiglia ha avuto problemi economici" Rita sceglie Gianni Morandi come sorpresa per sua madre e suo padre a C'è Posta per Te. Nello studio del people show di Maria De Filippi, la donna racconta i problemi economici della sua famiglia e il cantante si commuove: "Mia mamma andava a lavare alla pozza comunale con le mani gelate".

A cura di Sara Leombruno

Rita sceglie Gianni Morandi come sorpresa per sua madre e suo padre a C'è Posta per Te, perché "è la colonna sonora di tutta la sua famiglia". Da quando vive lontana chilometri dal padre e la madre, si è resa conto dei sacrifici che loro hanno fatto per lei e di quanto lei abbia sbagliato: "Dovevo solo chiedere scusa, senza chiedere e ancora chiedere", ha spiegato a Maria De Filippi, parlando della situazione di disagio economico che hanno vissuto quando lei era solo una bambina: "I soldi non bastavano mai, ci aiutava la chiesa".

La sorpresa di Rita per i genitori Ivana e Marco

La storia di Rita è la storia di una bambina che, non capendo i problemi economici dei genitori, Ivana e Marco, ha spesso chiesto loro più di quanto potevano. Adesso che è anche lei madre, ha voluto ringraziare i suoi genitori: "Io non li avevo capiti, ora ho compreso che avevo due genitori fantastici, ora capisco dove ho sbagliato", ha detto loro, appena arrivati nello studio del people show.

La reazione di Gianni Morandi

Sulle note di Uno su mille, Morandi è entrato in studio visibilmente emozionato. "Ho ascoltato la vostra storia, mi sono commosso. Mi sono immedesimato, anche noi non eravamo una famiglia molto ricca. Anche mio padre faceva queste cose, andava al mercato il giovedì, quando finiva, comprava delle cose, le prendeva con pochi soldi e le portava a casa. Anche mia madre, andava a lavare alla pozza comunale con le mani gelate. Voi non avete mai mollato, avete messo i figli davanti a tutto", ha detto il cantante. Poi, un momento di leggerezza insieme ai genitori di Rita, cantando Fatti mandare dalla mamma e Uno su mille.